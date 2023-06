TOP IT osobnost: Ondřej Bojar

Letos zdárně uzavřel dva evropské projekty. V jednom z nich se v roli koordinátora podílel na vývoji překladače, který překonává Google i lidské překladatele a umí simultánně překládat do 42 jazyků. V druhém projektu participoval na sestavení strojového překladu tak úsporného, že jej v plné kvalitě můžete mít uvnitř počítače.





„Nikdo třetí tedy nemusí vědět, jaké texty si čtete, je to unikátní příspěvek k soukromí na internetu. Překlad je uživatelům dostupný jako Firefox Translations Add‑On a nepleťte si ho s jinými doplňky, které všechno odesílají Googlu a jiným,“ říká Ondřej Bojar.

Už odmalička ho zajímalo, jak lidé přemýšlejí a co to vlastně znamená přemýšlet. A tak si vybral obor, kde přesnými nástroji zkoumá velmi jemnou, „měkkou“ realitu. Věta je zapsaná myšlenka a on si představoval, že když přinutí stroj, aby tu myšlenku zapsanou v jedné řeči zapsal v řeči jiné, že ji bude muset umět pochopit.

„Ukázalo se, že překlad se dá velmi dobře uskutečnit, i když myšlenku nepochopíte. Stačí mít ‘dost načteno‘, což při dnešní dostupnosti textů není v obecné rovině problém.“ Paradoxně výhodou je, že pracuje s češtinou, která je pro obor počítačové lingvistiky jedním z významných experimentačních jazyků, na úrovni srovnatelné s třeba němčinou.

Ondřej Bojar věří na vnitřní motivaci, čili nechává lidem hodně volnou ruku a jen „hledá synergie“, kdy aktivně propojuje kolegy na tématech, kde za málo práce mohou mít další úspěch. Je to i proto, že motivace penězi rozhodně není něco, co by mohlo fungovat v akademickém prostředí, kde jsou peníze podmínkou nutnou, nikoli stimulantem.

Z technologií nejraději používá textovou konzoli na Linuxu, editor vim, Makefily, i když už nic vlastního nekompiloval snad deset let. Uvítal by, kdyby někdo vynalezl způsob, jak diktovat vnitřní řečí.

„Chtěl bych nerušit okolí, mít volné ruce, a přitom si zapisovat, co zrovna zapisovat potřebuji, ať už jde o odpovědi do TOP IT osobností, poznámky do kalendáře, e‑maily nebo texty článků. A až i to čtení myšlenek zvládneme, bude ještě dost práce zapisovat jen ty užitečné, ne balast,“ uvědomuje si.

Nejvíc volný čas tráví s rodinou. A relativně nedávno k tomu přibyla kratochvíle na chatě, kde topí dřevem. „A to byste neřekl, jak moc to dříví zahřeje dvakrát, třikrát, čtyřikrát při řezání pilou, nošení, topení…“