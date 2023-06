TOP IT osobnost: Petr Chlumský

Ačkoliv se roky pohybuje v manažerské oblasti, před pěti lety se pustil do projektu VIPER (Visualisation of Industry Processes in Enhanced Reality), který získal grant Evropské vesmírné agentury ESA ve vyšších milionech eur. Předmětem bylo využívání rozšířené reality pro dobývání vesmíru a pro vesmírné technologie.





„Ověřil jsem si, že jsem po letech v managementu nezapomněl ani na ‚hard skills‘. To že jsem uspěl hned při prvním pokusu a rovnou u tak prestižní organizace jakou je ESA – považuji za malý zázrak a jsem za něj moc vděčný,“ říká Petr Chlumský, který má jinak na starosti technologie v Sazce, tedy infrastrukturu, architekturu, SAP, IT podporu, oblast business intelligence a dat. Do publikace TOP IT osobnosti ho nominovali naši čtenáři v anketě.

V pracovním životě se snaží být především autentický. Vztah s kolegy vždy zakládal na tom, že IT opravdu rozumí, není velký fanoušek manažerských knížek a různého sebezdoko- nalování.

„Jsem přesvědčený, že se lepším manažerem nestávám přes poučky, ale tím, že se rozvíjím jako člověk.“ I proto rád relaxuje při cvičení aikida a také se po dvaceti letech hraní na housle snaží učit hrát na piano.

Kolegy chce motivovat vlastním příkladem. Snaží se být pozitivní, ukazovat cestu, nebičovat. Dává jim také důvěru, mikromanagement mu není blízký a nemá ho rád ani vůči sobě. Zároveň si k sobě vybírá lidi, kteří jsou schopní efektivně fungovat s velkou dávkou volnosti.

Z nedávné pandemie si jako pozitivní důsledek odnesl skutečnost, že lidstvo posunula do on‑line prostředí, což mu prý přineslo jednu fascinující věc.

„Obrovské množství univerzit přeneslo svoje přednášky na internet. Na YouTube dnes najdete přednášky z MIT, z Harvardu, z českých univerzit. Pandemie odezněla, ale lidé si na on‑line výuku zvykli. Tam, kde dřív bylo nutné se jít někam zapsat a složitě se dostat k obsahu, dnes stačí otevřít internet. Naprostou většinu matematiky dnes čerpám právě z tohoto kanálu,“ dává návod na domácí vzdělávání Petr Chlumský.

Avšak pandemie mu nabourala víru v racionální uvažování lidstva. Na jednu stranu bylo fascinující sledovat, v jak rekordním čase vznikly mRNA vakcíny. Na druhou stranu bylo bolestné sledovat, kolik lidí dokáže věřit dezinformacím a má problémy s kritickým myšlením, uzavírá Petr Chlumský.