TOP IT osobnost: Radoslav Schmidt

Kolegy motivuje Radoslav Schmidt vlastním příkladem, snaží se nezůstat na jednom místě, ale posouvat si svoji komfortní zónu.





„Usiluji o to, aby podřízení zkoušeli nové věci, ale hlavně jim k tomu dávám prostor, tak aby plnili úkoly, které nejsou úplně jednoduché, ale nesmějí být samozřejmě neřešitelné. Najít zkrátka v lidech potenciál, říct jim o tom a společně pracovat na jejich zlepšování. Tak aby pochopili, že z nezdarů je potřeba se poučit a že především jde o snahu, a ne o přirozené schopnosti,“ popisuje své motivační postupy Radoslav Schmidt, který ve firmě odpovídá za řízení všech operací v rámci ČR, vede místní tým konzultantů, dohlíží na místní projekty z pohledu projektového managementu a podílí se na aktivním vyhledávání nových příležitostí k růstu a rozvoji společnosti.

Svým podřízeným nechává volnou ruku, snaží se odstraňovat byrokracii a úkoly definovat jasně. Opak je prý nejspolehlivějším demotivátorem.

Na boj se stresem má jednoduchou strategii: „Zásadní je nedostat se do stresu a předcházet mu. Den má jenom 24 hodin a pracovní by měl mít osm hodin, proto je důležitý time management a plánování.“ Pokud se vyskytnou neočekávané skutečnosti a úkoly (jako že se vždy vyskytnou), je podle něj důležité všechno znovu přeplánovat a pokračovat dál.

„Ale hlavně je důležité naučit se říkat NE, pochopitelně ne na všechno a vždy, ale častokrát se do stresové situace dostaneme právě proto, že neumíme říct NE,“ dává antistresový recept Radoslav Schmidt.

Konflikty na pracovišti řeší stejně jako stres: snaží se, aby žádné nevznikly. Pokud už se tak stane, komunikuje se zúčastněnými, aby každý měl prostor pro názor a aby každá strana měla možnost pochopit tu druhou.

„Je třeba být nestranný, asertivní, objektivní a nenadržovat žádné straně. Neprojevovat emoce, a hlavně nikoho nelitovat. Konflikt pak vyřešit kompromisem, aby výsledkem komunikace vzniklo řešení, které vyhovuje oběma stranám. Pokud by jedna strana odešla s pocitem, že prohrála, zanechalo by to ‚pachuť‘ a problém by byl vyřešen pouze formálně, nikoli fakticky, a určitě by se vrátil jako bumerang,“ vysvětluje Radoslav Schmidt, který tráví volný čas s těmi, kdo jsou mu nejbližší, tedy s rodinou. „A protože to přináší mnoho benefitů pro zdraví, rád trávím čas v přírodě, zejména na horách, kde aktivně provozuji vysokohorskou turistiku. Ale také občas nedělám vůbec, ale vůbec nic,“ nebojí se přiznat Radoslav Schmidt.