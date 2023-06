TOP IT osobnost: Roman Komárek

Stojí na pomezí mezi světem umění a technologií: původem systémový architekt, Roman Komárek se svým nápadem autentizovat fyzické zboží – například umělecká díla – prostřednictvím detailní analýzy mikrostruktury za pomoci speciálních kamer uspěl v USA a velmi rychle se s Veracity Protocol zapsal mezi nejúspěšnější české technologické projekty a zároveň mezi nejzajímavější osobnosti české IT startupové scény.





TOP IT OSOBNOSTI Magazín Computerworld dlouhodobě přináší seznam úspěšných mužů a žen v českém IT ve speciálním pravidelném zimním projektu TOP IT osobnosti. Letos představujeme jednotlivé osobnosti i na webu. Nominovat osobnosti můžete i vy prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Je fanouškem decentralizace a webu3, na nějž má vskutku praktický náhled. Často skloňované NFT například vnímá pozitivně jako způsob zápisů fyzického objektu do blockchainu, případně jako nosič – „vlastnictví, záruky, pojištění, benefitů“, vyjmenovává a dodává, že díky spojení s jednoduše pochopitelným obrázkem jde o nosič, který lze do budoucna dobře využít.

„Nemám rád centralizované věci. Pokud je možné něco decentralizovat, je to skvělé; proto mě baví blockchain, protože se na něm dá budovat – a není toho málo. To samé platí o umělé inteligenci, jsem zkrátka ve správném oboru,“ zmiňuje své osobní preference. „Umělá inteligence je navíc pořád v plenkách, je tu spousta příležitostí k novým myšlenkám a k výstavbě nové ekonomiky.“

„Když máte vizi, když máte zajímavé zakázky, často najdete neuvěřitelné talenty,“ říká k náboru zaměstnanců, s nímž bývá v Česku často problém. Když je ale práce zajímavá, inovativní a neobvyklá, hledají se dobře – a na takovou se Roman Komárek specializuje.

A jak vidí metaverzum? Zatím je úplně v plenkách, ale má pro něj vizi, takovou přirozenou evoluci digitálního světa: „Já bych si přál, aby metaverzum byl digitální svět, kam se jdeme vzdělávat, učit se nové věci, nové pracovní specializace. Místo abychom studovali několik let, zvládneme to za měsíce. Vyřešilo by to i problém s lidmi, kteří ztratí práci kvůli technologiím – bylo by je možné snadno přeškolit. Vidím to jako velkou možnost, kde by metaverzum mohlo pomáhat.“

Jako jeden z benefitů své práce vidí možnost setkávat se s dalšími vizionáři IT světa a vidět jeho rychlý vývoj.

„Spojování komunit, vzdělávání, klidně i gaming, on má ostatně ke vzdělávání blízko, takové věci se mi líbí.“ Doufá, že právě směrem ke vzdělávání se bude metaverzum, virtuální realita a příbuzné obory postupně přesouvat. Entertainment jistě také bude součástí, ale hlavní cestou a cílem je pro něj šíření vědomostí.

Za klíčové, aby se projekty v metaverzu skutečně rozšířily, považuje jejich přijetí běžnými lidmi; tedy reálně to, aby metaverza něco nabízela, byla k užitku a nesloužila pouze jako investiční nástroj.