TOP IT osobnost: Sara Polak

Nesnáší bullshit, má imposter syndrom, vzkazuje, že technologie jsou budoucnost, a nerozumí tomu, proč psi žijí tak krátce. To je v kostce Sara Polak, která popularizuje umělou inteligenci, je vášnivou zastánkyní multioborovosti a vede nebo je součástí několika technologických projektů.

„Vnímám, že žijeme v bezprecedentní době, o které se bude psát v knihách archeologie za 2 000 let, a zároveň chci dopřát plošné vzdělání v technologiích a různých obskuritách řadovému člověku, aby byl schopný se osamostatnit od institucí, které ho drží zamčeného ve stavu, kde nemůže naplnit svůj potenciál,“ říká.

Letos založila Paioneers lab v Paralelní polis, což je multioborová herna pro lidi, kteří chtějí technologie s reálným pozitivním dopadem na lidské životy, nejen marketingová hesla. A také podepsala smlouvu na napsání popularizační knihy o memes a historii s velkým vydavatelstvím.

Proč Sara Polak získala nominaci do naší publikace? Domnívá se, že to je proto, že obor umělé inteligence je sexy.

„Neuronové sítě byly rozchozené zhruba před deseti lety na komerční úrovni a já jen mluvím o tom, jak se dají smysluplně využít,“ konstatuje. Invence a popularizace jsou podle ní dvě velmi odlišné věci a její role je spíše na poli PR a brandingu. „IT je umělou inteligencí fascinováno, ale není to obor, který by byl samospásný. Vzdělání a pečlivý sběr dat je jedinou možností, jak AI škálovat mezi populaci. O to se snažím, ale nechci předstírat invenci na bázi základního výzkumu.“

Sama Sara Polak uspěla v poněkud netradičním oboru. Vlastně si sama vytvořila vlastní pracovní pozici (archeolog v umělé inteligenci a výzkumnice v oblasti cloudových civilizací) a během pandemie akcelerovala svůj přerod start-‑upisty do Sary, která konečně dělá přesně to, co vždy chtěla – propojuje vášeň pro historii a technologie a vzdělává v tom veřejnost.

Dalším, kteří by ji chtěli následovat v práci v netradičních odvětvích nebo pozicích, vzkazuje, aby dělali, co je baví, a nenechali se odradit joudy, kteří vás buď srazí, nechápou, nebo všemožně vykolejují z netradiční kariéry. „Pokud chcete něco změnit, je třeba bohužel mít hroší kůži a věci si nebrat osobně, a zároveň vytrvat.“

Když by někdo chtěl pracovat přímo se Sarou, nemusí se bát, že by ho kontrolovala na každém kroku. „Spolehlivým demotivátorem je, když mě někdo mikromanažuje a nedá mi svobodu tvořit, a vytvoří tak spíše iluzi svobody, která je naopak svazující.“