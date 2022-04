Když letos investiční fond J&T Thein koupil český holding C System CZ a hned -vzápětí bezpečnostní firmu H-Square ICT Solutions, jméno fondu se už definitivně zapsalo mezi velká česká jména v oblasti informačních technologií. Klíčovou úlohou Tomáše Budníka coby majitele a zakladatele fondu je definovat strategii jak M&A, tak obecně smě-rování na trhu a třeba i stanovovat cíle.





TOP IT OSOBNOSTI Magazín Computerworld dlouhodobě přináší seznam úspěšných mužů a žen v českém IT ve speciálním pravidelném zimním projektu TOP IT osobnosti. Letos poprvé v abecedním pořadí představujeme jednotlivé osobnosti i na webu. Nominovat osobnosti můžete i vy prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Přes velkou akvizici ale vidí letošní úspěchy někde jinde: „Za velký klad považuji, že i v této nejisté době pokračujeme v realizaci naší vize být důležitým hráčem v oblasti IT infrastruktury a kybernetické bezpečnosti.“

Komu jméno Tomáše Budníka připadá známé, ale neví odkud, pak vězte, že stál například za strukturální separací operátora O2 na infrastrukturu (Cetin) a samotného operátora (O2), a to nejen v Česku, ale i v dalších zemích střední Evropy.

V nadcházejícím období musí připravit své firmy na další dva turbulentní roky, reorganizovat je, tak aby uspěly v čemkoli, co přijde. „A na to budeme používat digitalizaci přesně tak, jak to nabízíme a uskutečňujeme u klientů.“

Nominace - osobnosti IT Jméno a příjmení Firma Pozice ve firmě Důvod nominace

Tomáš Budník začal podnikat akorát na počátku pandemie, takže vlastně s ní žije už od začátku a nemusel kvůli ní nijak měnit zažité postupy. Naopak právě covid-19 mu často kvůli digitalizaci otevírá dveře k zákazníkům. „Pandemie nám všem ukazuje, že už nebude nic jako dřív, že musíme být připravení na velké strukturální změny, na nedostatek lidí a na zdražování vstupů,“ upozorňuje Tomáš Budník.

Na otázku, co považuje za svůj neúspěch, odpovídá, že jich zažil několik, ale buď člověk má možnost se v tom utápět (co měl udělat jinak), nebo se poučit a posunout se dál. „Neúspěchem je, když odejde klíčový člověk, protože jsem mu nedal šanci nebo vyhořel.“ Vyhoření se snaží zabránit i pomocí koučování. Dříve využíval služby klasických koučů na projektové bázi, se kterými nastavovali motivaci celých týmů.

„Dodnes mám komu zavolat a dál na sobě v tomto směru pracuji,“ neskrývá Tomáš Budník.

Konflikty řeší, jako ostatně většina letošních IT osobností, otevřenou komunikací se všemi zúčastněnými. A pokud je někdo vyloženě přítěží pro tým, pak je pro rychlé řešení a obměnu personálního složení. Vysvětluje to na příkladu pracovního týmu osazenstva autobusu. Pokud jedete autobusem dál, je důležité, s kým jedete a že se můžete spolehnout na řidiče.