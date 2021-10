Tři věci, co jsme si na Windows 11 zamilovali…

Zamilovali jsme si: Nastavení

Téměř dekádu poté, co se ve Windows 8 objevilo nově pojaté menu Nastavení, se Microsoft konečně odhodlal k tomu nejen ho vybavit novými možnostmi, ale také jej lépe uspořádat. Pryč je „domovská“ obrazovka menu, nahradil ji navigační panel na levé straně. Do horní části nabídky byl zároveň přidán navigační systém umožňující pohyb vpřed i vzad v rámci konkrétní sekce, samozřejmostí je vyhledávání.

Každá stránka z Nastavení navíc poskytuje podstatné informace bez toho, aby uživatele zahlcovala rozbalovacími seznamy a grafikou. Roky také platilo, že se Nastavení poněkud bilo se zastarávajícím Ovládacím panelem. Ve Windows 11 však už najdete většinu toho, co byste mohli potřebovat, právě v Nastavení.

Otravuje nás: Nové Start menu

Pravda, Microsoft ze Start menu odstranil dlaždice, jeho uspořádání je však celkově bídné. Zatímco ve Windows 10 byly po rozbalení Start menu vidět seskupené ikony aplikací a dokumenty hned vedle abecedního seznamu aplikací, ve Windows 11 jsou aplikace nejdřív umísťovány do všeobjímajícího All apps menu (Všechny aplikace), odkud je až posléze můžete připnout do hlavní části Start menu. Tam s nimi sice lze manipulovat, nelze je však seskupit. Takže ač na pohled Start menu vypadá hezky, pokud jde o praktičnost, působí toporně.

Zamilovali jsme si: Out of the Box experience

Windows 11 vycházejí s nálepkou systému „k okamžitému použití“ neboli Out of the Box Experience. Jinými slovy: prvotní nastavení systému zabere jen pár minut, během nichž vás Microsoft provede klíčovými funkcemi Windows 11. Jasně, jednoduše a profesionálně. Po dokončení tohoto procesu doporučujeme prohloubit seznámení se se systémem prostřednictvím aplikací Get Started (Začínáme) a Tips (Tipy).

Otravuje nás: Absence lokálních účtů

Pokud už k přihlášení do počítače používáte účet Microsoft, nemusí vás tento bod až tak trápit. Jestliže však preferujete použití lokálního či offline účtu a anonymní přihlášení, s Home verzí systému ho realizovat nebudete moct. Lokální účty jsou totiž vyhrazeny pouze pro uživatele Pro verze systému.

Zamilovali jsme si: Widgety

Windows 11 prostřednictvím widgetů přinášejí zážitky známé z mobilních telefonů či tabletů. Widgety obsahují množství informací od počasí, přes kalendář až po fotografie, které jste pořídili rok nazpět. Ano, Microsoft vás bude skrz widgety krmit řadou nepodstatných informací, to se však dá ošetřit vhodným nastavením. A jestliže Start menu působí toporně, widgety do Windows 11 naopak vnášejí kus života.

Otravuje nás: Omezující volba prohlížeče

Řada lidí nepochybně užívá Microsoftem preferovaný Edge, mnohem víc je však těch, kteří preferují prohlížeče od konkurence, ať už jde o Chrome, Firefox nebo některý z těch menších. Samozřejmě si kterýkoliv z nich můžete do Windows 11 stáhnout a nainstalovat, jeho nastavení coby defaultní však už nelze provést prostým jediným kliknutím tak jako dosud.

Chcete-li nastavit konkurenční prohlížeč coby defaultní, musíte si projít jedním z nejotravnějších nastavení v historii Microsoftu a na jeho konci stejně ještě jednou odkliknout, že Edge opravdu nechcete ani vyzkoušet.