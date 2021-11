Umělá inteligence má pomoci s překladem afrických jazyků

Vědci z University of Waterloo se specificky zaměřili právě na jinak opomíjené africké jazyky. NLP se věnuje africkému kontinentu jen málo, neboť – vcelku logicky – je hlavní pozornost zaměřena na jazyky největší a nejběžnější jako angličtinu nebo španělštinu.

AfriBerta je neuronová síť, která využívá metod hlubokého učení k provádění příkazů a získávání instrukcí v 11 afrických jazycích, mezi něž patří amharština, svahilština nebo hauština. Celkem 11 jazyků se nezdá jako moc, ale pro začátek je to více než slušné – vědci odhadují, že s nimi mluví dohromady přes 400 milionů lidí. Ačkoli model AfriBerta nemá ani zdaleka tolik dostupných vstupních materiálů jako jiné algoritmy stejného typu, měl by dosahovat srovnatelné kvality, a to právě díky hlubokému učení.

V budoucnu by se měly schopnosti neuronové sítě ještě rozšířit, a studium afrických jazyků by se tak mělo ještě zjednodušit a zpřístupnit. Je to také potenciální cesta, jak internet otevřít i méně rozvinutým a digitálním částem světa. Propast, která mezi nimi a státy Ameriky, Evropy a části Asie vzniká, je totiž značná.

Africký kontinent je domovem pro více než 1,3 miliardy lidí, navíc s velmi mladou věkovou strukturu. Edukovat tuto populaci a zpřístupnit jí internet jak jen to bude možné je pro budoucnost afrického kontinentu klíčové.