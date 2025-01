Umělá inteligence mění podobu počítačů

A ne, nemám teď na mysli mikroprocesory nebo integrované NPU. Tam je pokrok pomalý a můžeme pozorovat snahu výrobců čipů a Microsoftu o vytvoření ekosystému Copilot+.





Výrobci PC však mezitím hledají způsoby, jak využít to, o čem víme, že už AI dovede. V rámci Windows je to už vidět díky generativní AI a tomu, jak ovlivňuje vývoj aplikací Fotky nebo Malování. Zajímalo nás však, co si o budoucnosti „AI PC“ myslí přímo ti, kteří je vyrábějí. Nečekané odpovědi? Hlas. Telefon.

Jak reálné je nebezpečí hackingu pomocí AI? Je to jen sen zločinců

Obavy nemám, jde o dětinské pokusy

AI v hackingu se už hojně využívá, jen se o tom veřejně nemluví

Mám obavu, že to může změnit kyberbezpečnostní hru

Na rozdíl například od monitorů je AI PC spojením procesoru, dalšího hardwaru, operačního systému a všech AI aplikací a služeb, které do něj výrobci zahrnou. Všichni mají vlastní agendu i vlastní pohled na věc. I když se zdá, že se shodnou na tom, že uživatelé potřebují slyšet jednotné sdělení, proč by AI PC měli chtít. A to dořešeno ještě nemají.

Rok Copilot+ PC, který nenastal

Popravdě, nemyslel jsem si, že od výrobců PC uslyším o budoucnosti AI PC tolik. Koneckonců, koncept je sotva v plenkách, přestože právě rok 2024 měl být „rokem AI PC“.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Microsoft vsadil na značku Copilot+ a s čipy jako Ryzen AI 300 nebo Core Ultra 200 ho následovali i výrobci jako AMD a Intel. Společný potenciál však nenaplnili. Hlavní fuknce počítačů Copilot+, Recall, je pořád ještě testována a počítače se jmenovanými čipy nemůžou fungovat naplno bez nezbytných aktualizací od Microsoftu.

Jedinou architekturou kvalifikovanou pro Copilot+ tak je prakticky jen platforma Snapdragon X od Qualcommu. Tohle se úplně nepovedlo.

Využití umělé inteligence ke zlepšení hlasových funkcí

Dosud bylo účinnou strategií vytipovat už oblíbené aplikace a vylepšit je s pomocí AI. Už od Windows 10 Microsoft doufal, že se uživatelé zapojí do konverzací s Cortanou, kterou teď nahradil Copilot podpořený velkými jazykovými modely.

Umělá inteligence není jen ta generativní, upozorňuje odborník David Filgas 0:00 /

S tím už uživatelé můžou skutečně konverzovat, ať už na PC nebo na telefonech. Někteří se ještě můžou stydět, jistě však používají služby jako Teams, Zoom nebo Google Meet, v nichž už AI sehrává nenápadnou roli při filtrování nežádoucího šumu. A schopnost AI skutečně „mluvit“ nastartovala další významné změny.

„Myslím, že AI odemkne nové způsoby interakce se zařízením,“ říká Tom Butler, vysoce postavený manažer společnosti Lenovo. „Ne že by nutně změnila fyzickou podobu zařízení tak, jak ji známe, ale změní způsob, jakým se zařízením komunikujeme. Už nějakou dobu máme v našich zařízeních hlasové funkce, ale dosud neexistoval pádný důvod, proč se zařízením konverzovat. To se podle mě s AI mluvící přirozenou řečí změní.“

Šéf produktového marketingu společnosti Acer, Eric Ackerson, souhlasí: „K několika změnám už u nás došlo. Jde o drobnosti jako je počet mikrofonů, typ mikrofonů, které se používají pro hlasovou interakci s počítačem, pro různé funkce Copilot, převod hlasu na text a podobně. Jsou to drobné hardwarové změny, které uživatel nevidí, ale rozhodně z nich má prospěch.“ Aby to bylo o něco zřejmější, zabudoval Acer třeba také „indikátor aktivity AI“, který pomáhá uživatelům signalizovat, že je AI aktivní.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Telefon jako dálkový ovladač PC?

Svou roli sehrává i Microsoft. Třeba ve spolupráci se společností Samsung a jeho ekosystémem, do něhož spadají sluchátka Galaxy Buds, tablety Galaxy Tab, telefony Galaxy a řada dalších spotřebitelských zařízení propojených pomocí SmartThings.

Jeden z vedoucích pracovníků společnosti Samsung uvedl, že vidí možnost, že by se Microsoft přiklonil k variantě, kdy telefon bude vnímán jako vstupní bod k PC.

Podle Rafaela de Oryho, produktového manažera Samsungu, Microsoft v tomto směru už dnes odvádí skvělou práci, „když identifikoval několik různých funkcí, které skutečně rezonují s potřebami spotřebitelů“.

Poukazuje tak na způsob, jakým chytré telefony spolupracují s počítači se systémem Windows s pomocí aplikace Propojení s telefonem. Ta umožňuje transfer fotografií, posílání zpráv, a dokonce i telefonování. Pokud by v rámci podobného ekosystému byli vývojáři a výrobci schopni využít i možnosti umělé inteligence, šlo by dle de Oryho o ideální přístup, který by vedl k tomu, že by uživatelům AI mohla začít přinášet skutečně citelnou hodnotu přispívající k jejich pohodlí.

Spotřebitelé musí pochopit, proč AI potřebují

Jednou z otázek, které si někteří prodejci kladou, je, jaký rozdíl může představovat několik TOPS mezi jednotlivými generacemi – zvlášť, když GPU nabízejí oproti NPU prudký skokový nárůst.

Očekává se, že společnost Nvidia vydá spotřebitelské verze svých GPU „Blackwell“ (GeForce 5000) někdy v lednu, a to jak ve verzích pro stolní počítače, tak i pro notebooky. Ačkoli nikdo nezná potenciální výkon těchto čipů v oblasti AI, určitě bude podstatně vyšší než to, co nabízí integrované NPU, přestože GPU budou náročnější na spotřebu energie.

„Myslím, že bude přibývat firem i profesionálních uživatelů, kteří budou chtít tento AI potenciál GPU využívat lokálně,“ míní Ackerson.

Všichni tři výrobci počítačů se shodli na tom, že součástí budoucnosti AI PC musí být lepší informovanost.

„Ohromení vedoucí ke zmatení“ – tak Ackerson charakterizoval současný přístup průmyslu k marketingu AI. Každá společnost prosazuje vlastní cíle i vlastní funkce, od přístupu Qualcommu zaměřeného na NPU až po pocit Nvidie, že GPU je nejlepší. A roli sehrává i prvek strachu, že AI nakonec lidi připraví o pracovní místa.

„Myslím, že spotřebitelé jsou prostě obecně zmatení, protože je toho tolik, co musí vstřebat, a nevědí, kde je dobrý zdroj informací nebo co AI skutečně dokáže,“ říká Ackerson. „Myslí si, že AI je řešením na všechno, a ono to tak není.“