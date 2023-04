Umělá inteligence může nahradit až 300 milionů pracovních míst, jinými slovy až čtvrtinu současných pracovních pozic ve Spojených státech a v Evropě. Soudí tak investiční bankovní společnost Goldman Sachs.





Výhled však nemusí být nikterak černý. Rozmach umělé inteligence totiž může vést i ke vzniku nových pracovních pozic a ke zvýšení obecné produktivity práce, vyčíslené ročním sedmiprocentním nárůstem hodnoty vyprodukovaného zboží a služeb.

Zpráva Goldman Sachs uvádí, že impakt umělé inteligence bude napříč odvětvími rozličný. V administrativě může automatizovat až 46 % pracovních úkolů, v právnických profesích by to mohlo být až 44 %. Na druhé straně spektra je stavebnictví, kde společnost predikuje 6% míru automatizace, či údržbářství s 4 %. Dosud se přitom hovořilo hlavně o obavách umělců a tvůrců obsahu.

Jde však stále jen o odhady. „Já si jsem jistý jen tím, že kolik pracovních míst generativní AI ve skutečnosti nahradí, vědět nemůžeme,“ vyjádřil pro BBC Carl Benedikt Frey z Oxfordské univerzity. „ChatGPT například umožňuje lidem s průměrnými tvůrčími schopnostmi vytvářet články a eseje. Novináři tak budou čelit větší konkurenci, která, jestliže nenastane výrazný nárůst poptávky po takové práci, bude stlačovat dolů platy.“

Frey svůj odhad podpírá analogií z osobní přepravy. „Když se rozšířila GPS navigace a služby jako Uber, znalost místopisu a ulic najednou ztratila na hodnotě, což vedlo k poklesu platů řidičů z povolání kolem desíti procent. Výsledkem tedy nebylo méně řidičů, ale nižší platy,“ vzpomíná Frey. „V nadcházejících letech bude mít generativní AI pravděpodobně podobné dopady na řadu tvůrčích činností.“

Report Goldman Sachs přidává i historický kontext a uvádí, že až 60 % procent lidí je dnes zaměstnaných v pozicích, které ještě v roce 1940 neexistovaly. Jiné průzkumy nicméně upozorňují, že technologický pokrok, kterého jsme svědky od osmdesátých let minulého století, připravuje lidi o místa rychleji, než je stíhá vytvářet. Dle těchto výhledů by strmý rozvoj umělé inteligence mohl v blízké budoucnosti skutečně vést ke snížení zaměstnanosti.

Její dlouhodobý dopad zůstává vysoce nejistý. „Všechny predikce je třeba brát s velkou rezervou,“ míní Torsten Bell z think tanku Resolution Foundation. „Nevíme, jak se bude technologie vyvíjet ani to, jak ji firmy budou integrovat do svých pracovních procesů. To sice neznamená, že umělá inteligence nezmění náš způsob práce, ale měli bychom se soustředit taky na potenciální zvýšení naší životní úrovně, kterou umožní vyšší produktivita a levnější služby, ale taky na riziko zaostání, jestliže se jiné firmy a ekonomiky změnám přizpůsobí lépe než my.“