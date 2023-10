Umělá inteligence nabírá na obrátkách i ve firemním prostředí

Průzkum společnosti Gartner Research mezi více než 1 400 vedoucími pracovníky odhalil trojnásobný nárůst počtu firem, které pilotně využívají generativní umělou inteligenci (genAI), a více než dvojnásobný nárůst těch, které už tuto technologii zavedly do výroby. Prvních je mezi oslovenými 45 %, těch druhých 10 %. Přitom ještě na jaře pilotní projekty s genAI provádělo pouze 15 % respondentů a jen 4 % s ní pracovali ve výrobě.





„Firmy o generativní AI nejen mluví, ale investují čas, peníze a zdroje, aby ji posunuly vpřed a dosáhly obchodních výsledků,“ uvedla Frances Karamouzisová viceprezidentka a analytička společnosti Gartner. Průzkum ukázal také to, že 55 % organizací zvýšilo investice do generativní umělé inteligence od doby, kdy se před deseti měsíci dostala do povědomí veřejnosti, když byla spuštěna aplikace ChatGPT.

„Generativní AI se nyní zabývají generální ředitelé a správní rady, které se snaží využít transformační potenciál této technologie,“ řekl Karamouzisová.

Nejvyšší míru zavádění genAI nebo investic zaznamenávají oblasti jako je vývoj softwaru, marketing a zákaznický servis (chatboti). Kromě toho 78 % respondentů věří, že přínosy generativní AI převažují nad jejími riziky, což je více než 68 % v předchozím průzkumu.

Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude více než polovina vedoucích pozic v oblasti softwarového inženýrství vyžadovat dohled nad vývojem genAI. Tato předpověď se shoduje se zjištěními zprávy 2023 Accelerate State of DevOps Report, kterou právě vydal tým DORA (DevOps Research and Assessment) společnosti Google Cloud. DORA se optala mezi téměř 3 000 technologickými profesionály z různých odvětví po celém světě, z nichž většina začleňuje alespoň část AI do úkolů zahrnutých do průzkumu.

Od 20 % do 40 % respondentů uvedlo, že AI je dnes „extrémně důležitá“ při přispívání k nejrůznějším úkolům, včetně analýzy dat, analýzy zabezpečení, programování, monitorování protokolů nebo identifikace chyb.

„Z potenciálu vývojových nástrojů AI panuje velké nadšení. Ve skutečnosti většina respondentů začleňuje alespoň část AI do úkolů, které jsme zahrnuli do našeho průzkumu,“ napsal ve zprávě Derek DeBellis, vedoucí výzkumu DORA.

„A přestože je (AI) středem mnoha současných technických rozhovorů, dopad nástrojů pro vývoj AI na pracovní týmy je stále v plenkách. Předpokládáme, že bude ještě nějakou dobu trvat, než se nástroje poháněné AI začnou široce a koordinovaně používat.“