UNIKOM zálohuje a chrání svá data a infrastrukturu s Acronis Cyber Protect Cloud

O zákazníkovi

Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora je podnikem působícím v oblasti Středočeského kraje. Firma má široký rozsah činností z oblasti výroby, prodeje a služeb. K jejím hlavní činnostem patří prodej automobilů pro značky KIA, Citroen, Škoda a MG, dále pak živočišná výroba s převažující produkcí vajec, stavební závod, velkoobchod s farmářskými jablky či hobby centrum. Společnost zaměstnává 250 pracovníků a je jedním z největších zaměstnavatelů na Kutnohorsku. Více informací na www.unikom.cz.





Výzvy zálohování a bezpečnosti

Společnost v rámci své IT infrastruktury provozuje dvanáct serverů a 150 stanic. Vzhledem k šíři podnikání využívá celou řadu systémů jako např. vlastní, interně vyvinutý administrativní systém, skladový systém, dealerské systémy a v cloudu provozovaný Navision. V rámci svých řešení pracuje UNIKOM s množstvím kritických dat, jejichž případná nedostupnost by mohla mít okamžité nepříjemné následky – zejména pro provoz autosalonu, který by nemohl přijímat žádné zakázky.

Ještě před několika lety firma neměla žádné řešení pro zálohování dat. Poté si pořídila lokální zálohovací systém, který ale neumožňoval mít alespoň jednu zálohu fyzicky mimo společnost. UNIKOM proto hledal cloudové řešení, které by umožnilo umístit data také do jiné geografie pro případ, že by došlo k lokální havárii.

Zároveň jako jedna z větších firem spadá UNIKOM mezi společnosti, které budou muset splňovat nároky směrnice NIS-2, a to jak díky obratu, tak z pozice velkoobchodního dodavatele. Dodržení směrnice bude vyžadovat silnější technické prostředky k zajištění kybernetické bezpečnosti, než společnost v té době měla.

Řešení a přínosy

Společnost se rozhodla pro řešení Acronis Cyber Protect Cloud, s pomocí jejíhož balíčku Advanced Backup zálohuje veškerá data firmy na serverových zařízení do zabezpečeného cloudu. V současné době jsou data umístěna kromě na Acronis cloudu také na lokální NAS. Zálohování s řešením Acronis se ukázalo jako velmi prozíravé, protože již několik měsíců po nasazení došlo k ransomwarovému útoku a zašifrování dat v jedné pobočce, jež byla velmi snadno obnovena z Acronis cloudu. Důležitou vlastností zálohovacího řešení Acronis je funkce ochrany proti smazání či vypnutí programu, díky které dokáže firma čelit i sofistikovaným útokům.

Aby zvýšil také svou kybernetickou bezpečnost, zprovoznil UNIKOM v rámci platformy Acronis Cyber Protect Cloud balíčky Acronis Advanced Security + EDR. Služba Acronis Advanced Security + EDR zahrnuje URL filtr, antivirus, antimalware antispyware, patch management a hodnocení zranitelností. Kompletní zprovoznění bezpečnostního balíčku Acronis nahradí původní on-premise řešení postavené na antivirové ochraně. Řešení pro ochranu koncových bodů poskytne nejen vyšší úroveň zabezpečení firemní infrastruktury, ale také reporty jako např. výstupy antivirových kontrol a další podklady vyžadované směrnicí NIS-2.

Kromě bezpečnostních balíčků firma využívá i službu Advanced Management k dohledu hardwarového vybavení a vzdálené správy. Do budoucna je možné také uvažovat o nasazení Advanced Disaster Recovery, které umožňuje v případě havárie fyzického serveru okamžitě spustit potřebné aplikace z cloudu.

Komentář zákazníka

„Potřebovali jsme vyřešit ochranu dat v naší společnosti pro případ lokální havárie, přičemž v tomto případě by hrozila jejich nevratná ztráta. Navázali jsme proto spolupráci se společností Digitální strážce, dodavatelem služeb Acronis, která nám nabídla a úspěšně zprovoznila platformu Acronis Cyber Protect Cloud s možností zálohování dat v cloudu. Platforma Acronis integruje i důležité bezpečností funkce včetně ochrany koncových bodů (EDR), které jsou důležité jak pro zvýšení naší bezpečnosti, tak pro splnění normy NIS-2.“

O společnosti Digitální strážce

Společnost Digitální strážce zajišťuje komplexní služby v oblasti informačních technologií. Poskytuje kvalitní webhosting a serverhosting, zálohování dat, služby virtuálních datových center (vDC), dodávku komplexního řešení infrastruktury i kompletní správu IT. Zákazníkům nabízí model automatizovaného řešení s možností vlastní administrace. Digitální strážce disponuje nejmodernějšími technologiemi, je umístěn v moderním datacentru a je provozován na nejnovějším hardwaru od renomovaných výrobců. Více na https://www.digitalnistrazce.cz.