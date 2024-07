Úniky dat jsou všudypřítomné, přesto je třeba jim věnovat pozornost

Vyhnout se úniku dat je v dnešní době téměř nemožné. Nemůžete ovlivnit zásady zabezpečení dat společnosti, jejíž služby využíváte – můžete pouze filtrovat, jaké informace s ní sdílíte, a zmírnit případné následky





Nepředpokládejte však, že jakmile se vaše osobní údaje dostanou na dark web, je po všem. Všichni tak bohužel stále potřebujeme být informováni o nejnovějších únicích a narušeních ochrany osobních údajů. Proč? Protože tak nenaletíte oportunistickým podvodníkům.

Řekněme, že jste byli postiženi jedním z posledních hromadných úniků – možná jako jeden z potenciálních 500 000 uživatelů služby Ticketmaster nebo jeden z neznámého počtu majitelů trackerů Tile.

Zprávám však nevěnujete pozornost, takže když vám přijde e-mail, že transakce s vaší kreditní kartou při nákupu vstupenek selhala (nebo že pro vaše zařízení Tile se sériovým číslem končícím na XXXX platí stažení z trhu), kliknete na odkaz.

Špatné scénáře toho, co bude následovat, mohou být různé. Možná si do počítače stáhnete nechtěný malware. Anebo možná nakonec skončíte u sdílení nebo nepřímého vyzrazení dalších osobních údajů, které útočník zneužije ke zcizení vaší identity.

Pokud byste však věnovali pozornost nejnovějším bezpečnostním zprávám, možná byste byli podezřívavější ke zprávám souvisejícím s Ticketmasterem, Tile nebo jiným nedávným únikem dat.

Pravděpodobněji byste se vyhnuli přímému klikání na odkazy a opřeli byste se o své osvědčené bezpečnostní postupy, jako je například přímý přístup na oficiální webové stránky.

Podvody spoléhají na to, že lidé nejprve zareagují a teprve později (pokud vůbec) o situaci přemýšlejí. Pokud jste si již vědomi, že by se někdo mohl pokusit zneužít vaší důvěry, budete opatrnější při jejím poskytování.

Mnozí z nás samozřejmě mají plno práce a nemají čas sledovat bezpečnostní novinky.

Můžete se však spolehnout na služby, které vás budou informovat – kromě pravidelného procházení technologických webů se můžete přihlásit k odběru Have I Been Pwned a také se opřít o předplatné, které máte (například dobrý placený antivirový balík, Microsoft 365 nebo Google One) a které nabízejí monitorování dark webu.

Pokud se nakonec spolehnete na nějakou službu, zjistila jsem, že je užitečné používat více než jednu, protože různé služby zachytávají různá narušení.

A ano, nutnost být tak ostražitý je trochu deprimující. Je téměř těžké si vzpomenout, že kdysi dávno, v počátcích internetu, lidé otevřeně sdíleli své osobní údaje s plnou důvěrou v dobrotu ostatních.