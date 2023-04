USA i Čína učinili první kroky k regulaci generativní AI

Ačkoli jsou USA a Čína nelítostnými rivaly v oblasti obchodu s technologiemi, zdá se, že aktuálně jim jsou společné obavy z odpovědnosti za umělou inteligenci a jejího možného zneužití. Vlády obou zemí vydaly oznámení týkající se předpisů pro její vývoj.





Národní telekomunikační a informační úřad (NTIA), pobočka amerického ministerstva obchodu, zveřejnil oficiální veřejnou žádost o vyjádření, jaké politiky by měly utvářet ekosystém odpovědnosti za AI. Její součástí jsou otázky týkající se přístupu k datům či toho, jak by se přístupy k AI mohly lišit v různých průmyslových odvětvích. Písemné reakce na tuto žádost musí být úřadu doručeny do 10. června 2023, tedy do 60 dnů od data jejího zveřejnění ve federálním rejstříku.

Zpráva se objevila ve stejný den, kdy Čínský úřad pro kybernetický prostor (CAC) představil sérii návrhů opatření pro správu generativních AI služeb, včetně toho, aby poskytovatelé odpovídali za validnost dat používaných k jejich trénování. Podle agentury Reuters CAC dále uvedl, že by měla být přijata opatření, která by zabránila diskriminaci při navrhování algoritmů a tréninkových datových sad. Firmy budou navíc před uvedením svých AI nástrojů na trh povinny předložit vládě bezpečnostní posudky.

Pokud jejich platformy vygenerují nevhodný obsah, musí společnosti podle návrhu pravidel do tří měsíců aktualizovat technologii, aby se zabránilo opětovnému generování podobného obsahu. Při nedodržení pravidel budou poskytovatelé pokutováni, jejich služby budou pozastaveny nebo budou čelit trestnímu vyšetřování. A platí, že jakýkoli obsah generovaný umělou inteligencí musí být v souladu se základními socialistickými hodnotami země, uvedl CAC.

Oznámení CAC bylo vydáno ve stejný den, kdy společnost Alibaba Cloud oznámila nový velký jazykový model nazvaný Tongyi Qianwen, který zavede do všech svých obchodních aplikací. Už minulý měsíc oznámil další čínský gigant v oblasti internetových služeb a umělé inteligence, společnost Baidu, čínskojazyčnou alternativu ChatGPT jménem Ernie bot.

Regulace vs inovace

Zatímco čínská vláda stanovila jasná regulační pravidla, jiné vlády po celém světě zaujímají odlišný přístup. Minulý měsíc vláda Spojeného království uvedla, že aby se „vyhnula těžkopádné legislativě, která by mohla potlačit inovace“, rozhodla se nesvěřit odpovědnost za řízení AI novému jednotnému regulačnímu orgánu a místo toho vyzvala ty stávající, aby přišly s vlastními přístupy, které nejlépe vyhovují způsobu využívání AI v jejich odvětvích. Tento přístup však někteří kritizovali, přičemž odborníci z odvětví tvrdili, že stávající rámce nemusí být schopny účinně regulovat AI nástroje kvůli jejich komplexnosti.

Britský regulátor dat navíc vydal varování technologickým společnostem ohledně ochrany osobních údajů při vývoji a nasazování velkojazyčných generativních modelů umělé inteligence a italský regulátor dat rovnou zakázal ChatGPT kvůli údajnému porušování ochrany osobních údajů. Skupina 1 100 technologických lídrů a vědců také vyzvala k šestiměsíční pauze ve vývoji nových – výkonnějších systémů.

Podle Franka Buytendijka, analytika společnosti Gartner, se však většina vlád a zákonodárců v oblasti technologických inovací a regulací ubírá „určitou přirozenou cestou“. „Když se na trhu objeví nová technologie, učíme se ji zodpovědně používat tím, že děláme chyby. Právě v této fázi se nyní nacházíme v případě umělé inteligence,“ řekl.

Poté se podle Buytendijka začne objevovat regulace – což umožní vývojářům, uživatelům a právním systémům učit se o odpovědném používání prostřednictvím výkladu zákona a judikatury – a následovat bude poslední fáze, kdy se objeví technologie, které už mají odpovědné používání zabudované.