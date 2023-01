Útraty za IT letos drobně povyrostou

Podle nejnovější prognózy společnosti Gartner, která se zabývá výzkumem trhu, dosáhnou výdaje na software a IT služby v roce 2023 celosvětově 4,5 bilionu dolarů, což představuje nárůst o 2,4 % oproti roku 2022. Ještě v posledním čtvrtletí byl sice odhadován růst o 5,1 %, pomalejší oživení prodeje hardwaru však odhad zmírnilo.





Podnikové výdaje na software a IT služby by měly v roce 2023 vzrůst o 9,3 %, respektive 5,5 %. V návaznosti na trend z předchozích prognóz se však očekává, že výdaje na hardwarová zařízení v letošním roce poklesnou o 5,1 %, neboť spotřebitelé i podniky prodlužují cykly, ve kterých svá zařízení obnovují. Jinak se předpokládá mírný růst podnikových výdajů na systémy datových center a komunikační služby, a to o 0,7 %, respektive 0,1 %.

Od ruské invaze na Ukrajinu nedošlo v ekonomice k žádným velkým překvapením, centrální banky a podniky reagují na současnou inflační ekonomickou situaci převážně podle očekávání, uvedl John-David Lovelock, viceprezident a analytik společnosti Gartner. Nicméně i když podle něj společnost Gartner očekávala pokles výdajů na zařízení v důsledku dopadu inflace na kupní sílu spotřebitelů, cyklus obnovy byl ještě delší, než se předpokládalo.

„Lidi se učí, že si můžou zařízení ponechat déle, a přesto budou spokojeni,“ uvedl Lovelock s tím, že tento trend se pravděpodobně přenese do celého roku 2023 a do roku 2024, kdy společnost Gartner očekává, že se část pokulhávajících nákupů zvedne. Nicméně varuje, že pokud nebudou zařízení – zejména telefony – vnímána jako zařízení přinášející novou funkcionalitu či skutečný důvod k upgradu, mohl by jejich prodej zůstat delší dobu na stejné úrovni.

Výdaje na cloud zůstávají stejné

Zatímco běžné spotřebitele negativně zasáhla inflace, jde-li o firmy, ty musí ve věci opakovaných výdajů do služeb, cloudu, SaaS, PaaS a telekomunikací dostát stávajícím dlouhodobým smlouvám. Dle Lovelocka přitom budou firmy vynakládat vyšší částky na zabezpečení, ruku v ruce s tím, jak přehodnocují svůj přístup k ochraně.

Růst je očekáván též v oblasti služeb, což je dáno snahou firem přivádět IT pracovníky zvenčí. Gartner očekává, že výdaje na poradenství letos dosáhnou 264,9 miliardy dolarů, což představuje 6,7% nárůst oproti roku loňskému.

Navzdory rozsáhlému a pokračujícímu propouštění, které v současné době technologické společnosti zažívají, se mnoho propouštění týká netechnických pracovníků. Podle průzkumu, který v listopadu 2021 provedla společnost Skillsoft, navíc zhruba tři čtvrtiny IT manažerů s rozhodovací pravomocí po celém světě tvrdí, že se potýkají s kritickým nedostatkem kvalifikovaných pracovníků napříč nejrůznějšími odděleními.

Lovelock uvedl, že CIO tak prohrávají boj o talenty, což znamená, že napříč všemi odvětvími rostou výdaje na IT služby rychleji než výdaje na interní služby. V důsledku toho se kvalifikovaní IT pracovníci stěhují z podniků k poskytovatelům technologií a služeb, kteří mohou držet krok s rostoucími mzdovými požadavky, možnostmi rozvoje a kariérními vyhlídkami.

I když turbulentní ekonomika změnila kontext obchodních rozhodnutí a způsobila, že ředitelé IT začali více váhat, odkládat rozhodnutí nebo měnit pořadí priorit, Lovelock uvedl, že výdaje na IT se zdají být odolné vůči inflaci.