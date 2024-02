Už brzo ve vašich Windows: Aktualizace Windows 11 bez restartu

Jednou z věčných nepříjemností systému Windows 11 jsou restarty po instalaci aktualizací. Někdy se počítač musí restartovat i několikrát za sebou, než se konečně dokončí všechny aktualizace. To by však mělo být brzy minulostí, alespoň v případě aktualizací zabezpečení zařazených do kategorie „kritické“.





Ve Windows 11 Insider Preview Build 26058 pro testery programu Windows Insider Canary/Dev Microsoft zkouší tzv. hot patching, neboli instalaci aktualizací Windows 11 za chodu systému a bez restartování počítače. Microsoft má s takovým „horkým záplatováním“ bohaté zkušenosti, protože už tento proces používá pro servery Windows a Xbox.

Microsoft ve výše uvedeném buildu testuje nové funkce, které jsou plánovány pro podzimní aktualizaci 24H2 – alespoň pro tradiční počítače x86. Počítače s architekturou ARM by měly obdržet hot patching až v roce 2025. Zac Bowden, známý odborník na Windows, předpokládá, že Microsoft chce používat hot patching pro měsíční bezpečnostní aktualizace, ale ne pro přidávání nových funkcí.

To je pochopitelné; opravnou záplatu, která uzavře bezpečnostní díru, je jistě snazší začlenit do běžícího operačního systému než zcela novou funkci nebo nový nástroj. Bowden tvrdí, že své informace získal z „blíže nespecifikovaných zdrojů“.

Hot patching však neznamená, že už nikdy nebudete muset restartovat počítač. Bowden zdůrazňuje, že horké záplatování je založeno na základní aktualizaci, která vyžaduje restart každých několik měsíců. To by znamenalo, že restart systému Windows 11 bude vyžadován pouze v lednu, dubnu, červenci a říjnu, aby bylo možné nainstalovat bezpečnostní aktualizace. V ostatních měsících by však horké záplatování zajistilo zabezpečení počítače bez restartu. Neplánované aktualizace jsou samozřejmě možné kdykoli.

Bowden však na základě informací ze svých zdrojů nedokáže odpovědět na jednu důležitou otázku: Budou horké záplaty dostávat skutečně všechny počítače se systémem Windows 11, nebo jen ty se systémem Windows 11 Enterprise nebo Education nebo Windows 365? V oficiální dokumentaci k inkriminovanému buildu navíc o hot patchingu zmínka zatím není.