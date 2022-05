V budoucnu budeme moct ovládat chytrá zařízení jen očima

Někdy ovládání hlasem nestačí. Představte si, že byste dokázali zapnout klimatizaci, ztlumit osvětlení a pustit si oblíbené skladby jen pohledem a lehkým pohybem zápěstí. Časem to třeba bude možné.





Výzkumníci z Carnegie Mellon University v Pittsburghu vyvíjejí nástroj pro sledování pohledu nazvaný EyeMU, který uživatelům umožňuje ovládat aplikace v chytrém telefonu – včetně streamovacích služeb – pouhýma očima a gesty. Bez dotyku.

Povedlo se jim to propojením pohledového prediktoru s pohybovými senzory telefonu. V praxi se tak například stačí podívat na notifikaci, aby ji uživatel zobrazil, následně pootočit telefonem doleva, aby ji smazal či doprava, aby na ni reagoval. Při zobrazování fotografií je lze zvětšit pouhým přiblížením telefonu anebo jeho oddálením sledování pohledu vypnout. Druhá ruka ve všech případech zůstává volná.

V pojetí Googlu se idea zhmotnila v bezplatné aplikaci Look to Speak, která byla před nedávnem inzerována dokonce během přenosu předávání Oscarů, a která byla vyvinuta v prvé řadě jako asistenční nástroj pro uživatele s hendikepem. V každém případě si ji lze snadno vyzkoušet.

„Velké společnosti jako Google a Apple dělají v oblasti predikování pohledu velké pokroky,“ hodnotí Chris Harrison ze společnosti Future Interfaces Group. „Jen pouhé zírání na něco však nespustí akci. Skutečným přínosem tohoto projektu je přidání druhého ovládacího prvku jako je pohyb telefonu doleva nebo doprava. To jej v kombinaci s predikcí pohledu činí účinným. Přitom se to zdá tak samozřejmé.“

Pracovat s analýzou a predikcí pohledu pro přesné ovládání chytrého telefonu se dosud nedařilo. Andy Kong z Carnegie Mellon University však napsal program, který pracuje odlišně než komerční technologie pro sledování pohledu využívající kamery integrované do notebooku a ovládající pohyb kurzoru. Ten se stal základem pro EyeMU.

„Dnešní telefony reagují jen tehdy, když je o to požádáme, ať už slovem nebo kliknutím,“ říká sám Kong. „Ale jen uvažte, o kolik užitečnější by byly, pokud bychom dokázali predikovat, co uživatel chce, jen na základě analýzy pohledu či jiné biometrie.“