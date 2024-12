V novém Computerworldu 1/2025 hledáme IT osobnosti roku a mnoho dalšího

Když podniky začnou nasazovat a používat umělou inteligenci, často si uvědomují, že pro to budou potřebovat velký výpočetní výkon a rychlé síťové připojení, ale nutnost velkého úložiště velmi často přehlížejí, píšeme v článku Úložiště: Opomíjený prvek implementací AI. Dozvíte se v něm, že spuštění chatbotu nebo zavedení AI asistenta pravděpodobně nezpůsobí významný úbytek dostupné kapacity úložiště většiny podniků, ale velké AI projekty s přístupem k milionům datových bodů mohou vyžadovat mnoho terabajtů nového úložného prostoru, což může stát obrovské částky, upozorňují odborníci na AI a úložiště.





Článek Zájem o CRM roste, využití je ale stále nedostatečné z rubriky Produkty a služby se do podrobna věnuje softwarovým nástrojům pro řízení vztahů se zákazníky, které jsou nedílnou součástí digitální transformace. Přestože se o podnikových řešeních pro řízení vztahů se zákazníky (CRM, CustomerR elationship Management) nemluví ani zdaleka tolik jako o aplikacích s umělou inteligencí, jde o jeden z nejrychleji rostoucích segmentů podnikového softwaru. Popisujeme proč tomu tak je a jak můžete výhody CRM použít v praxi a nezapomněli jsme ani na přehled vybraných dostupných produktů na trhu.

Umělá inteligence se stává nedílnou součástí našeho každodenního fungování. V mnoha případech jsou tyto služby zdarma, takže jsou dostupné široké veřejnosti. Otázkou je, zda tento model vydrží i do budoucna. Budeme v blízké budoucnosti platit za služby, které jsou dnes zdarma? Stručná odpověď – ano budeme. Co dál nás čeká v oblasti dostupných služeb nejen genAI popisujeme v textu Za dnešní bezplatné služby budeme platit v budoucnu.

Nástroje DSPM (Data Security Posture Management) firmám pomáhají sledovat celé datové prostředí a najít data, která nejsou pod jejich kontrolou. Výrazně tak sníží riziko úniků citlivých údajů. Sledování citlivých dat v cloudovém prostoru totiž může být obtížné. Cloud computing je ze své podstaty dynamický a vše v něm může existovat jen krátce. Data lze v cloudu snadno vytvářet, mazat i přesouvat. Cloudový útočný prostor je tedy podobně dynamický, což komplikuje obranná opatření. Už několik let se ale vyvíjejí nástroje DSPM, které dokážou objevovat známá i neznámá data, poskytovat strukturu a řídit bezpečnostní rizika ohledně potenciální expozice dat. Detailně o tom píšeme v článku Odhalte zapomenutá či stínová data.

Hlavním materiálem vydání je ovšem rozsáhlá vložená příloha TOP IT ossobnosti roku 2025. Letos jsme do publikace zařadili třicítku osobností, jejichž osobnostní profil by vás mohl v něčem inspirovat. Myslím, že se nám povedla zajímavá sestava, ostatně, přesvědčte se sami v našem magazínu.

Inspirativní čtení přeji a nezapomeňte, že hned v lednu poběží první kolo soutěže IT produkt roku 2025.