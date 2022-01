V Praze se otevírá velké centrum IBM Client Engineering zaměřené na umělou inteligenci. A hledá zaměstnance

„Investice je orientovaná na oblast big dat a umělé inteligence. Naším cílem je pomáhat firmám a institucím se zaváděním nových řešení postavených na využití umělé inteligence. Míříme opravdu na samou špičku inovací,“ řekl Computerworldu Martin Švík, CTO společnosti IBM pro region střední a východní Evropy a ředitel IBM Client Engineering. Právě tak se bude nové pražské centrum jmenovat. Kromě něj podobná pracoviště, ovšem s jiným zaměřením spouští IBM už jenom ve Varšavě a v Moskvě.

Nový IBM Client Engineering tým budou tvořit developeři, UI/UX designéři, cloudoví inženýři, architekti, kognitivní inženýři i byznys konzultanti.

„Poptáváme velmi různorodé role a děláme to opravdu komplexně. Kolik bude mít IBM Client Engineering tým lidí, závisí také od počtu klientů a velkosti zakázek, které se nám podaří získat,“ upřesňuje Švík. Ukončené vysokoškolské vzdělání není obecně podmínkou pro práci v centru, Martin Švík však přesto očekává, že podle profesí, které IBM v centru obsazuje, že většina nově příchozích kolegů a kolegyň bude mít vysokoškolské vzdělání.

Nový tým bude obsluhovat klienty společnosti IBM ve 29 zemích střední a východní Evropy a bude se tedy podílet na exportu IT.

Pražský tým IBM Client Engineering se soustředí na řešení založená na umělé inteligenci (AI), a má v rámci regionu střední a východní Evropy posílit pozici IBM jako světového lídra v oblasti AI, mimo jiné držitele nejvíce patentů na tuto technologii.

IBM si Prahu vybrala z několika důvodů, kromě dostupnosti potenciální vzdělané pracovní síly jsou to i různé firemní průzkumy. Kupříkladu ten z IBM Institute for Business Value (IBV) tvrdí, že AI představuje technologii, do které budou české firmy v příštích třech letech nejvíce investovat. A to spolu s internetem věcí, obě technologie totiž zařadilo shodných 59 procent dotázaných manažerů českých firem mezi hlavní priority co se inovování jejich podnikání týče.

A podle předpovědi společnosti IDC se od letošního roku do poloviny dekády investice do AI znásobí z 85 miliard na více než 204 miliardy dolarů v roce 2025 při složeném ročním tempu růstu (CAGR) bezmála 25 procent.

Česká republika je mimochodem premiantem co se zavádění umělé inteligence týče. V poslední zprávě Digital Economy and Society Index Evropské komise patří Česku v této kategorii první místo mezi členskými zeměmi EU, konkrétně u nás využívá AI již 40 procent firem, což je nejvíce v Evropě (průměr je 25 %). Cílem Evropské komise je, aby v roce 2030 tuto technologii využívalo 75 % evropských firem.

Několik projektů IBM zaměřených na AI už v ČR běží, jde třeba o chatbota George České spořitelny, který od prosince 2019 zpracoval téměř 80 tisíc klientských požadavků při více než 15 tisících interakcích měsíčně. Nebo Georgovu kolegyni v Air Bank Anetu, a i tato virtuální asistentka je založena na technologii IBM Watson a běží na IBM cloudu.

Aneta je k dispozici na webu banky i v mobilní aplikaci My Air, a je také schopna samostatně vyřešit většinu běžných zákaznických problémů a v případě potřeby předat klienta operátorům call centra. Aneta denně odbaví více než 1200 konverzací, přičemž většina zákazníků banky na Anetu mluví, přestože jí mohou také psát.