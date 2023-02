V souboji chatbotů můžou sehrát významnou roli odkazy

ChatGPT, chatbot společnosti OpenAI, je na trhu už několik měsíců, stejně tak YouChat společnosti You.com. Google v úterý oznámil svou vlastní chatovací službu Bard a očekává se, že Microsoft jej bude v příštích dnech následovat. V čem se chatboty postavené na umělé inteligenci zásadně liší? Dva z nich jsou transparentní, dva nikoliv.





Na základě toho, co jsme viděli, ať už oficiálně, nebo ne, jak nová verze vyhledávače Bing od Microsoftu, poháněná umělou inteligencí, tak YouChat přidávají ke svým odpovědím seznam zdrojů. Oproti nim ChatGPT a Bard vám bez dalšího sdělí, co považují za správné.

Google uvedl, že Bard, popisovaný coby „experimentální konverzační AI služba“, bude před uvedením na trh testován malou skupinou beta testerů. Namísto licencování modelů umělé inteligence od společnosti OpenAI, z něhož vychází Microsoft, vyvinul Google vlastní model zvaný LAMDA.

Podle blogového příspěvku, v němž Google rozhraní předvedl, bude součástí Barda drobné upozornění zbavující ho odpovědnosti, v podobě textu ve spodní části vyhledávacího pole: „Bard může poskytovat nepřesné nebo nevhodné informace.“

S uvedením a pokrokem ChatGPT se z relativně neznámých chatbotů s umělou inteligencí (vzpomínáte na Microsoft Tay?) stali skuteční chytří asistenti schopní plnit nejrůznější úkoly. Navzdory stále existujícím obavám z plagiátorství a „schopnosti“ generovat občas falešné informace, je studenti a vývojáři začali používat k plnění nejrůznějších úkolů, od kódování po psaní esejí.

Odkud pochází informace umělé inteligence?

Jak velký problém představuje neuvádění zdrojů? Nejenže nevíte, odkud vyhledávač, jako je Bard, informace skutečně získal, ale nemáte ani možnost si sami snadno ověřit jejich správnost. Vlastně vůbec netušíte, kde tito noví chatboti hledají své odpovědi.

Klasické internetové vyhledávače se tomuto problému tradičně vyhýbaly tím, že se chovaly jako tradiční novináři: samy toho moc neříkaly a místo toho směřovaly dotazy na seznam odkazů, kde uživatelé mohou najít hledanou odpověď a souvislosti. Postupem času však Google i Microsoft uznali, že není nutné posílat uživatele na Wikipedii pro jednoduché faktografické vyhledávání o hlavním městě Kalifornie a místo toho skrz vyhledávače rovnou nabízeli odpověď „Sacramento“, čímž šetřili přinejmenším jedno kliknutí myší. Až nakonec Google začal poskytovat „úryvky“, tedy klíčové informace, o kterých si myslí, že je uživatelé hledají, a pouze přidal odkaz pro další kontext. Bard nicméně nedělá ani to.

Změní se to? Možná. „Budeme vycházet z externí zpětné vazby i našeho vlastního interního testování, abychom se ujistili, že odpovědi Barda splňují vysokou laťku kvality, bezpečnosti a podloženosti reálnými informacemi,“ napsal šéf Alphabetu Sundar Pichai. „Těšíme se, že nám tato fáze testování pomůže dále se učit a zlepšovat kvalitu a rychlost Barda.“

Bing je jen o něco transparentnější než Bard

Mezitím Microsoft v tichosti požádal novináře, aby navštívili její sídlo v Redmondu, kde jim představí něco, co je téměř jistě jeho vlastní reakcí na umělou inteligenci. Na základě úniků informací Microsoft plánuje přidat AI do Office, vyhledávání a dalších nástrojů. Může tak učinit díky investici 1 miliardy dolarů do OpenAI, kterou nedávno rozšířil o licenci na používání jazykového modelu GPT-3 nebo výkonnějšího GPT-4 ve svých aplikacích.

A jak se zdá, „nový Bing“, jak se mu zřejmě říká, uvádí své zdroje. V dolní části krátké odpovědi je na uniklých obrázcích uvedena řada stránek, z nichž byla odpověď vygenerována, byť problémem může být, že podrobnější informace tom, odkud informace získal, neposkytuje; více se snad dozvíme v úterý.

Tento dodatečný kontext poskytuje pouze You.com, a to prostřednictvím titulku, odkazu a adresy URL a poznámky pod čarou v samotné odpovědi, která naznačuje, jaká část odpovědi pochází z odkazů, které poskytuje. Je to přitom otázka obyčejné transparentnosti – a klíč ke skutečné důvěře.

V určitém okamžiku se můžete umělé inteligence zeptat, který produkt je lepší: například iPhone versus nedávný Galaxy S23 nebo Tesla Cybertruck versus Rivian. Google a OpenAI velmi sázejí na to, že je lidé budou jednoduše následovat. Nadšenci však pravděpodobně budou chtít pátrat hlouběji, aby se dozvěděli souvislosti. Pokud však ChatGPT, Google Bard a (v určité míře) nový Bing neuvedou, odkud čerpají své informace, jak budou lidé vědět, kde hledat?