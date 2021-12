Veeam chce lépe chránit data v cloudu

Podle nedávné studie Veeam Cloud Protection Trends Report více než 40 % organizací využívá produkční služby v cloudu déle než 24 měsíců. Data se neustále přesouvají, IT platformy se mění. To může představovat výzvu z hlediska ochrany, obnovy a správy dat obecně, protože cloudové, virtuální, fyzické, SaaS a Kubernetes úlohy se dnes vytvářejí, umísťují a ukládají v různých IT prostředích.

V této souvislosti je nezbytné, aby moderní strategie ochrany dat byla podpořena řešeními pro zálohování a obnovu, která jsou jednoduchá, flexibilní, spolehlivá a zároveň výkonná. Na tyto požadavky reaguje Veeam s novou aktualizací své platformy Veeam Backup & Replication v11 (V11A), kterou vydal na začátku října. Na to, jaká klíčová vylepšení mohou očekávat české podniky, jsme se zeptali Martina Štětky, regionálního manažera pro střední a východní Evropu ve Veeamu.

„V11A přinesla řadu nových funkcí a vylepšení jako nativně cloudové funkce pro AWS, Microsoft Azure a Google Cloud Platform, integraci zálohovacího úložiště Veeam pro Kubernetes nebo podporu zálohování v Red Hat Virtualization (RHV). Z pohledu českého trhu bych ale ve výčtu základních vlastností řešení Veeam ONE v11a upozornil zejména na rozšířenou podporu, která dále zmírňuje hrozbu kybernetických útoků na zálohovaná data.

Zrychlení digitální transformace odhalilo zranitelná místa organizací v oblasti ochrany dat. Nové funkce nabízené v rámci řešení Veeam ONE v11a pomáhají monitorovat neobvyklý nárůst nebo aktivitu záloh, a poskytují také dokumentaci zobrazující kompletní životní cyklus neměnnosti zálohovaných dat za účelem dosažení souladu s interními nebo regulatorními požadavky. To je pro zákazníky skutečně převratná možnost, jak zvýšit odolnost jejich IT bez dodatečných nákladů na hardware a další systémové zdroje, což není na trhu běžné,“ tvrdí Martin Štětka.

Veeam nabízí i nativně cloudovou podporu pro přední hyper-škálovatelné veřejné cloudy AWS, Microsoft Azure a Google Cloud. Co si pod tím přesně máme představit?

V rámci jediné platformy pro hybridní či multi-cloudová prostředí nabízíme de facto bezkonkurenční výběr a jednoduchost při využívání jednoho nebo více poskytovatelů cloudových služeb. S novými funkcemi, které zajišťují spolehlivé zabezpečení, ochranu a správu dat z jediné konzole, umožňujeme organizacím urychlit zavádění cloudu. Rozšířili jsme nativní zálohování a obnovu na Amazon Elastic File System (Amazon EFS) a databáze Microsoft Azure SQL, a automatizace založená na zásadách navíc usnadňuje správu a eliminuje skripty, zatímco rychlé a flexibilní obnovení zajišťuje nepřetržitý provoz.

Nově máme i podporu úložišť Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Glacier, S3 Glacier Deep Archive, Microsoft Azure Archive Storage a Google Cloud Archive, což podnikům může až 50× snížit náklady na archivaci dat. Zvýšenou pozornost jsme navíc věnovali i zabezpečení, konkrétně ochraně zálohovaných dat před ransomwarem a dalšími kybernetickými hrozbami. Integrace se službami AWS Key Management Service (AWS KMS) a Azure Key Vault, stejně jako nová funkce Role Based Aaccess Control, zvyšují díky zjednodušené kontrole přístupových oprávnění celkové zabezpečení.

Jak vnímáte fenomén kontejnerizace a jaké novinky jste představili v této oblasti?

Podniky objevily flexibilní výhody kontejnerů, ale kvůli nejednotným řešením mají často problémy se zajištěním zálohování, obnovy a přehledu o kontejnerových zálohách. Proto jsme jako součást produktu Veeam Backup & Replication v11a integrovali řešení Kasten by Veeam K10 se všemi úložišti záloh Veeam, což podnikům umožní využít stávající investice do zálohovací infrastruktury. Kasten K10 v4.5 umožňuje směrovat zálohy clusterů Kubernetes, které využívají trvalé svazky VMware, do úložiště Veeam Backup & Replication, kde lze spravovat jejich životní cyklus a využívat další funkce a možnosti řešení Veeam.

S posledními aktualizacemi pokrýváte tři klíčové oblasti – cloud, kontejnery a virtualizaci. Dosáhla již podle vašich zkušeností kontejnerová technologie ve firmách podobného rozšíření jako virtualizace nebo cloud?

Přijetí kontejnerů není zdaleka na takové úrovni jako virtualizace. Náš poslední průzkum Veeam Cloud Protection Trends Report 2021 ukazuje, že kontejnery využívají především společnosti, které jsou agilní a vyvíjejí vlastní software.

Průměrná, středně velká společnost naopak nebude provozovat srovnatelnou kontejnerovou strukturu. Jedním z důvodů je, že Kubernetes, kontejnery a podobné technologie vyžadují velké množství odborných znalostí v oblasti DevOps, kterými dosud valná většina společností nedisponuje. Mohli bychom obecně říct, že čím větší je společnost, tím větší je pravděpodobnost, že se zde bude používat Kubernetes nebo samotná kontejnerová technologie.

Naopak značně překvapivá je brzká adopce těchto technologií ve veřejném sektoru, kde jsou úřady, organizace státní správy, nebo například i pojišťovny, často obviňovány z určité letargie, pokud jde o digitalizaci. I přesto lze říci, že vzhledem k vysoké míře složitosti není rozšíření kontejnerové technologie zatím na srovnatelné úrovni jako to vidíme u virtualizace a cloudu.