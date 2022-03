Velký pád Toshiby

Japonsko je v informačních technologiích vyhlášené, a ačkoli jeho sláva už je v některých oblastech poněkud zašlá, stále patří mezi velké hráče světového trhu. Nic ale nereflektuje vrtkavost slávy a bohatství tak jako pád Toshiby: mocného konglomerátu, který se zdál neporazitelným, než narazil na jadernou energetiku.

Historie Toshiby je dlouhá a velmi úspěšná. Vznikla na konci třicátých let spojením dvou společností, obou ještě z konce 19. století, kdy Japonsko procházelo bouřlivými změnami a rychlou, masivní industrializací.

Během několika desetiletí dokázala pod svá křídla nabrat velké množství více či méně relevantních společností a rozvést jejich byznys a ve 21. století Toshiba stála na pomyslném vrcholku jako jedna z nejvýraznějších IT firem světa. Vždyť první skutečně masově prodávaný laptop pocházel z dílen japonského výrobce: Toshiba 1100 v roce 1985.

Jak se to všechno pokazilo?

Začátkem konce byl rok 2006. V té době Toshiba, pohodlně spící na vavřínovém trůnu, z nějž ji nebylo možné sesadit, odkoupila Westinghouse Electric Company – britského stavitele jaderných reaktorů za přibližně 5,4 miliardy dolarů. Odborníci v té době Toshibu za akvizici vychvalovali a zpochybňovali logiku prodeje firmy vlastněné vládou Velké Británie. Toshiba tehdy v soutěži porazila jak General Electric, tak Mitsubishi, které rovněž o Westinghouse stály.

Nevědomky si tím však společnost rozhodla o neblahé budoucnosti. Ještě před pádem ale následovaly další úspěchy: odkup HDD sekce Fujitsu byl dobrým krokem, stejně tak point-of-sale byznysu IBM či kompletní společnosti OCZ Storage Solutions, před krachem populárního výrobce pamětí všeho druhu.

A pak už přišly masivní problémy. Nejprve rok 2015 a velký účetní skandál, kdy se ukázalo, že společnost v účetních knihách lhala, a to v řádu miliard. Rezignovala velká část vedení konglomerátu a v Japonsku, kde na čest a dobrou pověst velmi dbají, se Toshiba dočasně stala v podstatě nadávkou.

Později v tom roce firma vykázala ztrátu a nízké prodeje. Problémy se kupily: Toshiba pro jistotu prodala svoje oddělení vyrábějící snímače Sony a záhy musela stáhnout z prodeje 100 tisíc vadných lithium-iontových baterií v laptopech. Canonu poté možná až příliš spěšně prodala svoji součást Medical Systems Corporation a čínský obr Midea Group koupil 80 % akcií v Toshiba Home Appliances Group. Dravci se pomalu nad Toshibou stahovali a věděli proč.

Z toho všeho by se ale Toshiba ještě vyhrabala. Pár let by to trvalo, ale pravděpodobnost, že by zase brzy usedla na trůn bohatství a špičkového R&D, je vysoká.

Jenže – Westinghouse, který se pokoušel stavět dva špičkové jaderné reaktory najednou, se ocitl v obrovských problémech. V prosinci 2016 se ukázalo, že projekt stavby jaderné elektrárny v Burke County v americké Georgii kompletně zkrachoval. Firma přišla o miliardy dolarů a rovnou zbankrotovala, a vzhledem k nepříjemnému předchozímu roku hrozilo, že problém položí i Toshibu. Neměla peněz nazbyt.

