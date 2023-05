Verbatim MDISC Blu-ray diskdokáže archivovat data po dobu 1 000 let

Paměťové médium Verbatim MDISC Blu-ray dosahuje vysoké životnosti díky přidání ochranné titanové vrstvy a speciální záznamové vrstvy nesoucí „rytinu“ uložených informací. Díky tomu je záznam odolný vůči světlu, teplu a vlhkosti. Některá muzea, knihovny a jiné archivační instituce již v současné době využívají ochranných vlastností archivační technologie MDISC vyvinuté společností Millenniata Inc.





Disk Verbatim MDISC Blu-ray je kompatibilní s libovolným BDXL Blu-ray přehrávačem. Prakticky všechny Blu-ray vypalovačky a přehrávače vyrobené během posledních 18 měsíců jsou kompatibilní s BDXL.

Předpokládá se, že po 1 000 letech archivace při teplotě 25 °C (77 F) a 50% relativní vlhkosti může z 100 000 disků tohoto typu selhat nanejvýš jeden. Na nosiči MDISC mohou být data po staletí spolehlivě archivována v typickém domácím prostředí či v kancelářské kartotéce.

Typická doba životnosti pevného disku se pohybuje v rozmezí 5–10 let, zatímco paměťové karty, USB disky a SSD disky vydrží běžně mezi 3–10 lety. Ve srovnání s tím mají standardní Blu-ray, DVD nebo CD nosiče průměrnou životnost více než 25 let a Blu-ray nebo DVD typu MDISC dokonce více než 1 000 let.

Disk Verbatim 100 GB BDXL MDISC se prodává v balení po 5 kusech za 3 099 Kč včetně DPH nebo po jednotlivých kusech za 799 Kč. K dostání jsou rovněž jednovrstvé 50 GB a 25 GB média Blu-ray MDISC a 4,7 GB DVD.