Většinu uživatelů Windows 11 nezajímají…

Minulý týden jsem psala o průzkumu týkajícím se plánů uživatelů přejít na Windows 11. Venku jsou už rok, co nevidět se objeví verze 22H2, a tak by se mohlo zdát, že řada lidí se na ně chystá přejít. Pravda, nejde o žádný zevrubný průzkum, spíš nezávazné dotazování ve snaze získání určitého dojmu. Přesto jeho výsledky stojí za zmínku.





S ohledem na vysoké hardwarové nároky Windows 11 nepřekvapí, že většina respondentů (69,1 %) zůstává u Windows 10. S Windows 11 už pracuje 16,3 % uživatelů, zbylé jednotky procent patří Windows 7 a dokonce Windows 8.1, případně operačním systémům jiných výrobců.

Co však může překvapit, je fakt, že víc než polovina respondentů (51,3 %) disponuje pro Windows 11 dostatečnou hardwarovou výbavou. Jen necelých 40 % nesplňuje nároky na TPM či na dostatečně výkonný procesor. A jen 9 % uvedlo, že na Windows 11 vůbec přejít neplánuje.

Jde-li o výhled, kdy by uživatelé chtěli na Windows 11 přejít, jsou odpovědi nejasné – 43,5 % respondentů si jednoduše není jisto nebo neví. Chtělo by se říct, že blížící se podzimní vydání Windows 11 22H2 bude důležitým argumentem pro ty, kteří nad přechodem uvažují, ovšem přesvědčivým je jen pro 3,6 % uživatelů. Velká většina – 66,17 % uživatelů – hodlá zůstat u svého stávajícího operačního systému.

Při dotazování na největší lákadla Windows 11 nejvíc vyčnívá „lepší zabezpečení“, jinak nic moc dalšího. Jak jeden respondent shrnul: „Windows 11 pro mě ničím zajímavé nejsou. Pravda je, že jako většina lidí, jsem už dávno přestal být nadšený z toho, co můj počítač umí. Je to pro mě nástroj, který mi pomáhá psát, organizovat a komunikovat a jakýkoliv čas, který bych měl trávit objevováním nových funkcí, které se mi Microsoft (nebo Apple nebo Google) snaží vnutit, je pro mě časem ztraceným, který radši strávím něčím produktivnějším či zábavnějším. Nadchnout se z nového operačního systému můžou geekové, pro všechny ostatní jde o stále větší otravu.“

Do svého dotazníku jsem zahrnula i otevřenou otázku na to, co by uživatelé ve Windows 11 chtěli změnit. Mnozí si stěžovali na přepracované Start menu a nekonzistentní uživatelské rozhraní napříč různými nabídkami.

„Průzkumník souborů zbytečně změnil věci, které ve Windows 10 skvěle fungovaly. Kopíruju, vyjímám, vkládám, mažu a přejmenovávám soubory častěji než průměrný uživatel a změny v těchto úkonech pro mě představují zbytečný část navíc. Podobně mě zdržují i změny v Nastavení,“ napsal jeden z respondentů.

Microsoft se snaží uživatelské rozhraní zjednodušit, řada dlouholetých uživatelů Windows si však stěžuje, že se musí naučit novému způsobu práce, a i při obyčejném vyjímání a vkládání je kliknutí navíc zbytečně zdržují.

Dost možná tak jde pro mnohé o jednu z hlavních překážek, proč na Windows 11 dosud nepřešli. V každém případě bude zajímavé sledovat, zda Microsoft vyslyší své věrné příznivce a alespoň některé možnosti, jak si systém přizpůsobit osobním preferencím vrátí zpět.