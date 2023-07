Viktor Nademlýnský se stal novým COO ve společnosti KPCS CZ

Viktor Nademlýnský pracuje ve společnosti KPCS CZ již více než 6 let. Za tuto dobu získal kompletní přehled o všech agendách společnosti, což mu dává pro pozici COO velkou výhodu.





Důvodů, proč by jmenován do pozice COO, je hned několik. Za dosavadní dobu svého působení ve společnosti plně prokázal své znalosti a zkušenosti vybudováním perfektně fungujících služeb podpory, které se staly chloubou společnosti. Byl průkopníkem v přijímání procesů a nástrojů, navrhoval SLA a zaváděl nové postupy a role. Po úspěšném založení týmu Service Delivery byl pověřen vedením implementace ERP, na jejímž konci došlo díky digitální transformaci firmy ke zvýšení efektivity a ke zrychlení růstu tržeb. Viktor stál za spuštěním nových moderních cloudových služeb, které oceňují jak čeští, tak zahraniční zákazníci společnosti. Velmi úzce spolupracuje na tvorbě a následně realizaci strategie společnosti.

Viktor má za sebou mnohaletou praxi v IT oboru a působil také na manažerských pozicích v několika společnostech, včetně zahraničí - v Yorku ve Velké Británii a v Atlantě v USA. Do KPCS CZ nastoupil v roce 2016 na pozici Vedoucí oddělení supportu a v roce 2018 zde obsadil pozici Service Delivery Director.

Od roku 2012 v praxi uplatňuje řízení dle mezinárodně uznávaného a rozšířeného standardu pro řízení a správu IT služeb – ITIL, pro který v roce 2017 dosáhl úrovně ITIL 3 Expert Managing Across Lifecycle a v loňském roce jej aktualizoval pro ITIL 4 v úrovni Managing Professional. Ten mu ještě lépe umožní uplatnit současné znalosti a dovednosti pro řízení IT služeb v digitální době.

„Vedení druhých tak, aby bylo dosaženo cílů, porozumění myšlenkám a potřebám, schopnost vysvětlovat pojmy, ať už technické nebo jiné, mi vždy připadalo jako samozřejmost. Toužil jsem stát se manažerem v IT, studoval jsem, sbíral zkušenosti a postupně jsem se připravoval na další budoucí manažerskou příležitost, která právě teď přišla,“říká Viktor Nademlýnský.„Měl jsem to štěstí, že jsem měl při své práci možnost poznat celou firmu KPCS CZ tzv. do posledního šroubku a také všechny zaměstnance. Budu tu pro ně, naslouchat jim a společně s nimi v souladu se strategií společnosti hledat a navrhovat nová řešení a služby, které budou dále posouvat naši společnost a budou u našich zákazníků propojovat byznys a IT“, dodává Nademlýnský.