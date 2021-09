Vítězové soutěže IT produkt roku 2014

I letos jsme vyhlásili absolutní vítěze naší prestižní soutěže IT produkt roku 2014. Vítěze jednotlivých kategorií pravidelně vyhlašujeme navzdory tomu, že v soutěži nejde o celkové vítězství, ale „jen“ o postup do finále, a tedy o právo používat označení IT produkt roku.

Vyhlášení vítězů letos proběhlo 25. listopadu v Praze, kam si přišli zástupci oceněných společností pro čestné diplomy za vítězství.

Přehled vítězů soutěže IT produkt roku 2014

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Produkt: Systém pro správu uživatelů LDAP2JIP v1.0

Přihlášené společností: newps.cz

Kategorie: Hardware

Produkt: Diskové pole Dell EqualLogic PS6210XS

Přihlášené společností: DNS

Kategorie: Informační systémy

Produkt: Archivační řešení s monitoringem a vyhodnocením obchodních případů Důvěryhodný archiv trustIT BMR verze 4

Přihlášené společností: Editel CZ

Kategorie: Komunikační produkty

Produkt: Víceúčelové zařízení pro komunikaci a spolupráci Cisco DX80

Přihlášené společností: Cisco Systems Czech Republic

Kategorie: On-line nebo související služby

Produkt: Správa dokumentů v cloudu Cloudová služba DMS eDoCat v2014

Přihlášená společností: Onlio

Kategorie: Podnikový software

Produkt: Řešení pro vývoj a provoz podnikových mobilních aplikací mCore 1.0

Přihlášené společností: Atos IT Solutions and Services

Kategorie: Tisková řešení

Produkt: Řízení a automatizace tiskových služeb MyQ 5.1 Popcorn

Přihlášené společností: MyQ

Všem oceněným gratulejeme!