Vítězové soutěže IT produkt roku 2015

I letos jsme vyhlásili absolutní vítěze naší prestižní soutěže IT produkt roku 2015. Vítěze jednotlivých kategorií pravidelně vyhlašujeme navzdory tomu, že v soutěži nejde o celkové vítězství, ale „jen“ o postup do finále, a tedy o právo používat označení IT produkt roku.

Vyhlášení vítězů letos proběhlo 12. listopadu v Praze, kam si přišli zástupci oceněných společností pro čestné diplomy za vítězství.

Přehled vítězů soutěže IT produkt roku 2015

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Produkt: Zálohování a obnova dat Arcserve UDP v5, update 4

Přihlášený společností: Arcserve

Kategorie: Hardware

Produkt: Dotyková obrazovka se zabudovaným počítačem Triumph Board 84´´ Multi Touch LED LCD

Přihlášený společností: Triumph Board

Kategorie: Informační systémy

Produkt: Business Rules Management System (BRMS) Erian

Přihlášený společností: Komix

Kategorie: Komunikační produtky

Produkt: Cloudové řešení call centra Voipex Team 3.2.2

Přihlášený společností: Ipex

Kategorie: Podnikový software

Produkt: Software pro podporu zavedení konceptů moderní bezpapírové firmy FlowArt 1.0

Přihlášený společností: Unicorn Systems

Kategorie: Nástroje pro správu

Produkt: Správa infrastruktury datového centra (DCIM) AIM verze 1.0

Přihlášený společností: Altron

Kategorie: On-line nebo související služby

Produkt: Správa elektronických smluv s připojením biometrického podpisu Sign+ v1.0

Přihlášený společností: TurboConsult

Kategorie: Green IT

Produkt: Řešení pro biometrický podpis Trask u:Sign

Přihlášený společností: Trask solutions

Kategorie: Tisková řešení

Produkt: Inkoustové multifunkční zařízení Epson WorkForce Pro WF-8510DWF

Přihlášený společností: Epson

Zvláštní ocenění

Za celkový přínos pro byznys

Produkt: Systém pro elektronickou výměnu dokladů a důvěryhodnou archivaci Orion EDI

Přihlášený společností: CCV Informační systémy

Zvláštní ocenění

Za podporu malého podnikání

Produkt: Elektronická výměna dat webEDI

Přihlášený společností: Editel CZ

Zvláštní ocenění

Za správu a ochranu podnikových dokumentů

Produkt: Barevná multifunkce a softwarový balíček Kyocera Ecosys M6035cidn + MyQ Embedded/Business Pro

Přihlášený společností: Janus

