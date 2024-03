Vlastní web, digitální vizitka

Jak na to





V podstatě existují tři možnosti, jak vytvořit webovou stránku. I naprosto nezkušení uživatelé mohou využít jeden ze stavebnicových systémů, kde do hotových šablon vloží svůj obsah. Někteří poskytovatelé nabízejí hotové balíčky pro tvorbu webových stránek a webhosting v jednom, kde lze do přednastavených polí vložit text, fotografie či příspěvek na blog. Jako prezentace např. pro freelancery je toto řešení naprosto postačující. Další funkce umožní rozšířit stránky o kontaktní formulář nebo e-shop. Poroste-li známost webu, poroste i datový provoz a zvýší se nároky na obsah. Pak nastává situace pro druhou možnost tvorby stránek, a to pomocí vlastního systému pro správu obsahu (angl. content management system, CMS). Jeho jádrové funkce jsou stejné jako u stavebnicových systémů, ale obsluha a správa jsou složitější. Třetí možností je naprogramovat si stránky svépomocí.

Technické záležitosti a koncept

Před zvolením konkrétního designu stránek je nutno ujasnit si několik technických otázek. Pokud mají být stránky spíše informativního charakteru, je nejjednodušší zvolit poskytovatele, který nabízí hotový balíček. Někteří hostitelé nabízejí speciální balíčky pro provoz blogu na vlastní doméně nebo vlastního e-shopu. Zde je dobré mít představu o velikosti shopu – velikosti sortimentu, počtu dodavatelů, dopravců i zákazníků, jejichž obchodní případy musí být spravovány a zabezpečeny. Poskytovatelé zpravidla umožňují flexibilní zvětšení prostoru či kapacity webu a někteří nabízejí SSL certifikát v ceně.

S vlastními stránkami souvisí i otázka webhostingu a zaregistrované domény. Obecně se doporučuje zvolit doménu prvního řádu, tedy takovou, která má koncovku .cz, .eu apod. Taková adresa vyvolává důvěru a je pro návštěvníky zapamatovatelná. Budou-li stránky provozovány ve více jazykových verzích, je vhodné zaregistrovat pro každou verzi odpovídající doménu.

Profesionální provozování webových stránek s sebou přináší i právní záležitosti, zejména ochranu osobních údajů a patentová práva. Proto je nezbytně nutné věnovat pozornost nabízeným certifikátům, zabezpečení/zálohování a zkontrolovat dostupné registry ochranných známek apod. V případě pochybností je často nejlepším řešením svěřit tyto práce právnímu servisu.

Design a sekce stránek

Existují bezplatné redakční systémy, které disponují několika desítkami tisíc designů. I zde pomůže položit si několik – pro někoho možná triviálních – otázek do začátku. Jakou cílovou skupinu mají stránky oslovit? Je cílem stránek prodat produkt (což přináší implementaci dalších funkcí) nebo informovat? Je daná branže spíše tradiční nebo inovativní? Odpovědi na podobné otázky pomohou rozhodnout se pro vzhled a stanovit funkce webu. Krátké porozhlédnutí u konkurence dodá inspiraci nebo naopak napoví, čeho se vyvarovat. V ideálním případě jsou stránky přehledné, mají jednoduchou strukturu a návštěvník se na nich orientuje intuitivně. Šikovně nastavená navigace pomůže najít nejrelevantnější místo webu. Vhodným nástrojem pro ověření funkčnosti a uživatelského pohodlí stránek je tzv. analýza použitelnosti.

Aby stránky zanechaly profesionální dojem, musí obsahovat minimálně tyto oblasti: úvodní stránka, impresum (tiráž), kontakt, zásady ochrany osobních údajů. K téměř nezbytnému minimu patří představení produktu, referencí či osobnějších informací. Tyto podrobnosti mohou návštěvníkovi pomoci lépe si zapamatovat obsah a opakovaně se vracet. Návštěvnost je důležitá pro umístění ve vyhledávačích.

Přední místa ve vyhledávání

Text na stránkách musí být přizpůsoben vyhledávačům tak, aby je našly a zobrazovaly ve svých výsledcích. Některé redakční systémy jsou vybaveny základními funkcemi pro automatizovanou podporu vyhledávačů. Pomocí pluginu lze také zadávaný text automaticky přenášet pro SEO. Také pro tyto služby jsou dispozici specialisté a nabízejí je také někteří poskytovatelé webhostingu.