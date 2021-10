Vloni útočil ransomware nejvíce na vzdělávací sektor

V návaznosti na ransomwarové útoky s dopadem na školství,které se dostaly na titulní stránky novin, včetně ransomwarového útoku REvil naspolečnost Kaseya, který zasáhl školy na Novém Zélandu, a na nedávná oznámení FBI a britského Národního centra kybernetickébezpečnosti, která varují přednárůstem ransomwarových útoků zaměřených na školy, potvrzují výsledky výzkumuobzvláště zranitelnost vzdělávacích institucí vůči této neúprosné kybernetickéhrozbě.

„Vzdělávací sektor je pro kybernetickéútočníky již dlouho atraktivním cílem,“ řekl Chester Wisniewski, hlavnívýzkumník společnosti Sophos. „Rozpočty na IT a kybernetickou bezpečnostmohou být velmi napjaté a týmy IT se snaží chránit často zastaralouinfrastrukturu pomocí omezených nástrojů a zdrojů, což je spojeno s rizikovýmchováním koncových uživatelů jako je stahování pirátského softwaru.“

To všekaždoročně zvyšuje míru vystavení riziku, ale v roce 2020 došlo k pandemii avzdělávací instituce musely v krátké době přejít na virtuální výukovéprostředí, přičemž měly jen velmi málo času myslet na zabezpečení nebo zajistitzákladní školení kybernetické bezpečnosti pro všechny nově na dálku pracujícíuživatele.

„Výrazně to zvýšilo zranitelnost tohotoodvětví a protivníci se rychle chopili příležitosti. Na oběti to mělo obrovskýfinanční dopad, protože musely svou IT infrastrukturu obnovit od nuly,“ dodává Patrick Műller, regionální manažer pro východníEvropu ve společnosti Sophos.

„Pro zabezpečení sítě proti ransomwaru doporučujeme IT týmům zaměřit zdrojena tři kritické oblasti: Vybudování silnější obrany proti kybernetickýmhrozbám, zavedení školení bezpečnostních dovedností pro uživatele a pokud možnoinvestovat do odolnější infrastruktury,“ dodáváWisniewski.

Mezi hlavnízjištění výzkumu State ofRansomware in Education 2021 patří: