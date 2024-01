VMware Explore 2023: V hlavní roli AI a multicloud

Hlavním motem pravidelné podzimní barcelonské konference společnosti VMware mělo být oznámení schválení akvizice VMwaru Broadcomem. Leč nestalo se tak, akvizice se zasekla na schvalovacích procesech u čínských orgánů. Transakce byla schválena až v den uzávěrky Computerworldu, tedy 22. listopadu. Jedné z největších akvizic mezi technologickými firmami tak už nestojí nic v cestě. Broadcom za VMware zaplatí astronomických 61 miliard dolarů.





Je podle vás regulace AI vhodnou metodou, jak zabezpečit AI? Ano, bez regulace jde o prostředí Divokého západu

Ano, ale pouze v klíčových segmentech a co nejméně omezující

Ne, regulace představuje zásadní brzdu vývoje

Ne, se zabezpečením AI si poradí sám trh

Obsah přednášek se proto musel na poslední chvíli upravovat a nutno říct, že za mne k mnohem zajímavějšímu obsahu. Informace k akvizici jsou sice fajn, ale trendy jsou přece jen zajímavější.

A tak se na konferenci VMware Explore 2023 v Barceloně mluvilo především o průlomových inovacích v oblasti umělé inteligence (AI) a multicloudových technologií. V centru pozornosti stála platforma VMware Private AI.

Privátní AI, jak ji popisuje společnost VMware, je v podstatě generativní AI framework navržený tak, aby zákazníci mohli využívat data ve vlastních podnikových prostředích – ať už ve veřejném cloudu, privátním cloudu nebo on-premises – pro účely trénování velkých jazykových modelů (LLM), aniž by museli předávat data třetím stranám. Platforma kombinuje multicloudovou architekturu VMware Cloud Foundation se softwarem Nvidia AI Enterprise a nabízí systémy postavené společnostmi Dell, HPE a Lenovo, které poskytují lokální funkce AI.

Chris Wolf, viceprezident VMware AI Labs, to popsal následovně: „Soukromá AI se stane standardní architekturou pro generativní AI v podnikovém prostředí.“ Platforma spojuje pokročilé AI schopnosti s důrazem na bezpečnost a soukromí dat.

Proč je totiž v případně podnikové AI právě důležité slovo „privátní“? Je to jednoduché – duševní vlastnictví, a nejde jen o to, aby se v případě používání veřejné AI dostala vaše data, která používáte na trénování AI, mimo firmu. Ale abyste také nepoužívali pro pracovní účely veřejnou AI, jež je trénována na datech, která mohou být v duševním vlastnictví někoho jiného, kdo si je nárokuje. Pak se totiž také můžete vystavit riziku žaloby společně s tvůrcem té umělé inteligence.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Zpátky ale k VMware Private AI. V Barceloně VMware oznámil rozšíření partnerství. Se společností Intel nabízí grafické procesory Max Series, procesory Xeon a softwarové nástroje pro AI této firmy jako alternativu ke společnosti Nvidia. Grafické procesory řady Max jsou navrženy tak, aby se na daný čip vešlo 128 jader zaměřených na umělou inteligenci, zatímco nejnovější procesory Xeon se mohou pochlubit přídavkem Intel Advanced Matrix Extension k instrukční sadě x86 – rovněž navrženým tak, aby maximalizoval výkon pro úlohy umělé inteligence a strojového učení.

„VMware a Intel navrhují referenční architekturu VMware Private AI, která umožní zákazníkům vytvářet a nasazovat modely Private AI a snižovat TCO využitím softwarové sady Intel AI, procesorů a hardwarových akcelerátorů s VMware Cloud Foundation,“ uvedl WMvare.

Firma rovněž oznámila partnerství s IBM, které zákazníkům VMwaru přinese framework Watsonx AI, jenž bude využívat Cloud Foundation a kontejnerizační platformu Red Hat OpenShift, a poskytne tak komplexní architekturu pro správu dat, řízení a provozní úlohy strojového učení.

Typický příklad využití AI ukazuje třeba Veeam, kde používají AI k tomu, aby usnadnili práci administrátorům, kteří spravují komplexní systémy. „Dnešní IT systémy jsou neuvěřitelně rozsáhlé a často není v silách jednoho člověka, aby se o ně staral. Dáváme proto administrátorům do ruky AI nástroje, aby jim s řízením takového prostředí pomáhaly,“ řekl v rozhovoru pro Computerworld Edwin Weijdema, CTO pro oblast EMEA ve Veeamu. Jiným způsobem využití AI pak je interní vyhledávání podobností v případech selhání IT systémů nebo jejich napadení.

„V anonymizovaných provozních datech našich zákazníků, kde vznikl nějaký problém, hledáme s pomocí AI nějaké shodné vzorce a pak můžeme pomoci dalším zákazníkům, když jejich IT systémy začnou vykazovat podobné chování, včas, než vznikne nějaké zásadní selhání,“ dodal Weijdema s tím, že se AI musí pečlivě hlídat, protože má tendence si občas vymýšlet. „Musí se proto trénovat výhradně na prověřených datech,“ doporučil CTO společnosti Veeam Edwin Weijdema.

VMware také jako přední hráč v oblasti cloudových a virtualizačních technologií představil několik novinek v oblasti multicloudu. Tyto inovace jsou zaměřeny na zjednodušení správy, zvýšení flexibility a zlepšení bezpečnosti v rámci heterogenních cloudových prostředí. Jedním z hlavních prvků je VMware Cross-Cloud Services, komplexní sada nástrojů navržená tak, aby podporovala konzistentní provoz, řízení a zabezpečení aplikací napříč různými cloudovými prostředími včetně veřejných, soukromých a hybridních cloudů.

Inovativní řešení VMware Sovereign Cloud je zase navržené pro splnění specifických požadavků na suverenitu dat a regulačních standardů různých zemí a regionů. Toto řešení umožňuje organizacím, zejména těm působícím v citlivých sektorech, jako jsou vládní instituce, zdravotnictví nebo finanční služby, ukládat a zpracovávat data v souladu s lokálními zákony a předpisy. VMware Sovereign Cloud poskytuje robustní bezpečnostní rámec, který zahrnuje pokročilé šifrování, důkladné audity a komplexní správu identity.

Dalším klíčovým prvkem je rozšíření VMware Tanzu platformy, která umožňuje podnikům snadněji spravovat a provozovat aplikace v multicloudu. Tanzu nyní nabízí pokročilé možnosti pro kontejnerizaci a cubernetes orchestraci, což usnadňuje vývojářům nasazení a správu cloudových aplikací s vysokou dostupností a flexibilitou. VMware rovněž posiluje své bezpečnostní řešení včetně integrovaných nástrojů pro identifikaci a řešení hrozeb v cloudovém prostředí.

Na konceptu multicloudu se samozřejmě s VMwarem veze řada dalších firem. Kupříkladu Veeam tak prezentoval na konferenčním stánku zálohovací a obnovovací řešení, které dovede zálohovat a zejména obnovit data i napříč cloudy různých poskytovatelů.

Náklady na cestu na Explore 2023 hradila společnost VMware.

Článek vyšel v magazínu Computerworld 12/2023.

Rozhovor

S AI to bude jako s multicloudem

Na barcelonském výstavišti jsem se potkal i s country manažerem české pobočky VMwaru Vlastimilem Horákem.

Ne každý váš zákazník má možnost dostat se na VMware Explore. Máte pro ně něco připraveno?

Ano, v lednu si uděláme lokální VMware Explore v Praze, kde naši čeští inženýři představí všechny novinky a trendy z Barcelony pro všechny, kteří neměli příležitost jet do Španělska.

Multicloud bylo téma i loni a letos je zase. Kam se multicloud posunul za ten rok?

Vlastimil Horák, country manager VMware Česká republika Autor: VMware

V Česku jsme loni vysvětlovali, co to multicloud je, tedy kombinace privátního a veřejného cloudu nebo třeba využívání více veřejných cloudů. Ačkoliv takové kombinace řada podniků i v Česku využívala, buď si to vlastně neuvědomovala, nebo nechtěla připustit.

Za ten rok se firmy s využíváním více cloudů smířily a teď se s tím učí žít. K tomu jim právě pomáhají naše technologie, které dovedou všechny cloudy řídit z jednoho místa nezávisle na jejich provozovateli.

Jaké největší problémy firmy u multicloudu řeší?

Primárně řeší, kde a v jakém cloudu mít uložena která data, systémy nebo řešení. Máme vlastně dvě kategorie zákazníků – jedněm otevíráme v oblasti multicloudu oči. Mají třeba svůj privátní cloud a my jim říkáme, aby se podívali, co by jim kombinace privátního a veřejného cloudu mohla přinést.

Druhá skupina zákazníků naopak byla cloudovým technologiím nakloněná až příliš a teď zjišťují, že cloud není samospásný, není tak levný, jak si mysleli, a že správa více cloudů není úplně triviální záležitost. A teď hledají cesty, jak to zlepšit, třeba přesunem části IT zpět na on-premise do privátního cloudu. I těm právě díky konceptu multicloudu můžeme nabídnout efektivní správu IT.

Za poslední rok se totiž v podnikovém IT hodně posílila role privátního cloudu a zdaleka neplatí prvotní premisa, že by všechno IT mělo běžet v cloudu. Důvodů pro změnu paradigmatu je hodně – primárně cena a bezpečnost a kontrola dat.

Druhým zásadním trendem Explore 2023 je AI. Co považujete v této oblasti za nejdůležitější pro české zákazníky?

K umělé inteligenci se snažíme přistupovat podobně, jako jsme naložili s virtualizací. Tedy snažíme se udělat jakousi vrstvu nad AI, která je zcela nezávislá na hardwaru, jenž pro AI používáte. Stejně jako to máme u cloudu – je jedno, od koho cloudy máte, ale my vám umožníme je efektivně spravovat. Podobně máme postavenou naši platformu pro řízení AI, dovedeme virtualizovat celou architekturu pro AI ve spolupráci s Nvidií až na úroveň jednotlivých GPU jednotek. V oblasti AI podobně spolupracujeme i třeba s IBM, Intelem a Kyndrylem.

Jsme nezávislý dodavatel a umíme pracovat s různými dodavateli podle potřeb našich klientů. Zákazníkovi stačí, když si vezme naší VMware Cloud Foundation a poskládá si s její pomocí architekturu pro AI na svém hardwaru. Pak má záruku, že všechna data, ze kterých se jeho AI bude učit, zůstanou u něj a nebude se na nich učit cizí umělá inteligence. Snažíme se zkrátka nabídnout našim zákazníkům možnost vybudovat si vlastní AI a nebýt závislý na jediném dodavateli jako všichni ostatní.

Někteří zákazníci už proto i v Česku řeší, kam si budou dávat svou generativní AI – jestli do veřejného cloudu nebo zda si budou LLM modely zpracovávat v privátním prostředí. Obě řešení mají své výhody a nevýhody. Jen možná je tu ještě silnější tlak na ochranu duševního vlastnictví. Právní aspekt AI je totiž velmi důležitý.

Na trhu cítím velkou snahu firem o proniknutí do AI, ale zároveň jejich obavy o bezpečnost dat, daleko větší, než když začínal cloud. Je to strategičtější záležitost než infrastruktura a společnosti jsou mnohem obezřetnější, kam a jaká data pustí z podniku ven.

Domníváte se tedy, že AI jako služba nebude úspěšný produkt?

Určitě bude, ale není to lék na všechno. Bude řada případů, kdy se to vyplatí, ale i hodně případů, kdy nikoliv. Třeba na chatboty to banky využívají již teď, ale generativní AI vytrénovanou nad vnitřními daty ohledně třeba nabídek klientům si zcela určitě nechají interně.

Promítá se do toho nějak případná regulace ze strany EU? Jsou třeba evropské firmy opatrnější v této oblasti?

Je vidět, že problematika větší regulace v EU brzdí větší inovace v oblasti AI. Firmy přemýšlejí víc, jestli investovat do AI v obavách, že toto odvětví bude časem více regulované či omezené. I tahle obava nahrává spíše vytváření privátních AI.