Vychází Office 2021 s drobnými změnami

Microsoft zveřejnil cenytrvalých licencí sady Office 2021 a také funkce, které se do nejnovější verze dostalyz plánu Office 365. Office 2021, vydané stejně jako Windows 11 5. října, jsouprimárně určeny pro běžné uživatele, případně malé firmy. Pro větší komerčníuživatele odmítající předplatitelský balík Office 365 je určena verze OfficeLTSC 2021 (Long-Term Support Channel), která však není prodávána v běžnédistribuci, ale v rámci multilicencí.

Pro běžné uživatele jsounové Office k dispozici ve dvou verzích, a to Office Home and Student 2021,respektive Office Home and Business 2021. První jmenovaná obsahuje Excel,OneNote, PowerPoint, Teams a Word, druhá přidává ještě Outlook. Pro komerčnívyužití smí být dle licenčních podmínek jen ta druhá. Každá má přitom variantypro Windows 10, Windows 11 a macOS, s tím, že instalovat je lze pouze na jedinézařízení.

Anketa Sledujete nejnovější vývoj na poli šifrovacích technologií? Ano, snažíme se aktivně využívat nejnovější trendy Ano, ale jen v rámci toho, co nám nabídne náš dodavatel Ne, nemáme rádi velké změny/současný stav nám vyhovuje ERP nevyužíváme Zobraz výsledek

Zaváděcí cena verze Home and Student 2021 je 150 dolarů (3300 Kč), vpřípadě Office Home a Business 2021 je 250 dolarů (5500 Kč). Jde tedy o totožnéceny jako v případě předchozích Office 2019, jak už ostatně Microsoft avizovaldříve. Co se však mění, je doba podpory balíků, kterou firma nedávno zkrátilana polovinu čili na pět let, takže se dá předpokládat, že skončí v říjnu 2026.

Současně Microsoft vuplynulých dnech opětovně potvrdil, že z nabídky s trvalou licencí učinilprodukt druhé kategorie, a jeho snahou je získat uživatele pro předplatitelskoualternativu Office 365, případně dražší Microsoft 365.

„Microsoft 365představuje nejlepší způsob, jak získat přístup k nejnovějším aplikacím afunkcím, které vám pomůžou zůstat produktivními, chráněnými a propojenými,“uvedla Liat Ben-Zurová, viceprezidentka Microsoftu pro produktový marketing. „Nicméně,uvědomujeme si, že někteří uživatelé upřednostňují nepředplatitelskou verziklíčových aplikací Office, a proto vydáváme Office 2021.“