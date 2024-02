Výkupné u kyberútoků není uznatelný výdaj, dosahuje přitom závratné výše

Obecně platí, že mezi výdaji a očekávanými příjmy musí existovat jasná vazba a musí se jednat o přiměřený výdaj. Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by to vést k uzavírání fiktivních závazků a podvodům.

Podle Generálního finančního ředitelství se v případě platby výkupného o přímý vztah mezi příjmy a výdaji nejedná, protože podvodný subjekt jedná nezákonně a zaplacení výkupného je jen následkem protiprávního jednání.

Navíc je velmi problematické prokazovat, že k něčemu došlo, že opravdu musíme zaplatit, ale i kam a komu nakonec zaplatíme, vysvětluje Miroslava Tomášková, daňová poradkyně ve společnosti Kodap City.

Podle ní tak nelze prokázat, že bez platby výkupného nebude podnikatelská činnost pokračovat, a hlavně že jsme to výkupné nezaplatili třeba vlastnímu strýčkovi. Kybernetické útoky tak mají přímý dopad i do účetnictví a platby daní, dodává.

Naopak náklady na předcházení takovým situacím nebo náklady na obnovu dat a nápravu stavu po kybernetickém útoku, které udělá specializovaná firma či správce systému, již daňově uznatelné jsou.

„Často se přehlíží investice do kyberbezpečnosti, a dokonce se ani nemyslí na to, co dělat, když nepojedou firemní IT systémy. Přitom dopady kybernetických útoků jsou dlouhodobé a mnohdy dokonce i fatální,“ dodává ComSource.