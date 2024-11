Prémiové AI funkce: Stojí za příplatek?

Budoucnost se blíží, a to znamená, že se musíte dobře orientovat v používání umělé inteligence, až na tom bude záležet. A přestože AI nástrojů existuje celá řada, těmi nejvýznamnějšími zůstávají chatboti jako je ChatGPT.





Když zvažím, jak je sám používám, převažuje jedno: vzdělávám se. Učím se novým dovednostem a hledám odpovědi na otázky, kterými mě děti dokážou překvapit, ale v konečném důsledku, když si hraju s ChatGPT Plus nebo s Copilot Pro, především se je učím používat.

A teď, když přicházejí s prémiovými plány předplatného s ještě pokročilejšími funkcemi, bych se vám nedivil, kdybyste byli zmatení, proč tyto placené plány existují, jaké jsou jejich výhody a zda se vyplatí.

Ať se vám to líbí, nebo ne, umělá inteligence je budoucnost

Nejnovější AI chatboti vycházejí z desetiletí práce v oblasti umělé inteligence, strojového učení a neuronových sítí. Stále jsme však na začátku. Mnozí teprve zjišťují, co všechno dokážou a jak je nejlépe používat, zatímco jiní je pořád odmítají jako přechodný výstřelek.

I když si nemyslím, že jsme už dosáhli bodu, kdy by každý musel vědět, jak používat AI pro každodenní záležitosti, zdá se, že se tato doba rychle blíží. Umět pracovat s AI bude nezbytnou dovedností, podobně jako obecně používat počítač nebo nebýt protivný na své kolegy.

Ale vystačíte si s bezplatnými verzemi ChatGPT, Copilot a dalšími? Nebo byste si měli pořídit prémiový tarif? Toť otázka!

Bezplatní AI chatboti většině lidí stačí

Pokud jste s AI chatboty zatím pracovat nezačali a ani k tomu necítíte tlak ze strany kolegů, přátel nebo rodiny, pak vám pravděpodobně postačí bezplatné verze, pokud a až se k nim dostanete.

Umělá inteligence není jen ta generativní, upozorňuje odborník David Filgas 0:00 /

ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Apple Intelligence – všechny nabízejí bezplatné verze, schopné základních funkcí, které potřebujete, chcete-li se zabývat jejich generativními schopnostmi. Dokážou odpovídat na otázky, generovat návrhy textů, nebo vytvářet obrázky.

A než se je naučíte používat, je možné – dokonce se to očekává – že pokročilé funkce, které jsou v současnosti pouze prémiové, budou zdarma. Věci jako vlastní GPTs nebo pokročilá hlasová podpora se stanou samozřejmostí, zatímco další, novější funkce budou uvedeny do placených plánů.

Jednou z hlavních součástí těchto AI chatbotů je, že s nimi můžete komunikovat pomocí přirozeného jazyka, takže jakmile si osvojíte, jak jim předat informace, které potřebují, aby vám poskytly požadovanou odpověď, nezáleží na tom, zda je píšete, nebo říkáte. Pokročilý hlas ve skutečnosti nepotřebujete, ten „základní“ působí jen o něco chladněji a futurističtěji.

Samozřejmě ne všechny prémiové funkce AI chatbotů jsou pouze estetické nebo umožňují pohodlnější užití. Existují skutečné důvody, proč si za ně zaplatit.

Kdy se vyplatí prémiové AI chatboty?

Jednou ze zajímavých věcí na AI chatbotech je to, že mohou podporovat různé modely GPT a dokonce umožňují vytvářet vlastní modely GPT. V podstatě můžete vyměnit „mozek“ za jiný, změnit způsob, jakým interpretuje vstupní údaje, a dostane se vám tak i jiného výstupu.

Pokud AI chatboty používáte často, vyplatí se vám zaplatit za přístup k nejnovějším a nejlepším modelům GPT. Bezplatné verze jsou skvělé pro začátek, ale obvykle běží na starších modelech GPT; jako prémiový předplatitel si můžete v podstatě zaplatit za lepší výsledky – a v tomto případě lepší znamená přesnější, spolehlivější a užitečnější díky vylepšením základního jazykového modelu.

Například nejnovější model GPT nabízí ve srovnání s dřívějšími modely mnohem lepší možnosti v oblasti kódování, takže bude užitečnější, pokud se s ním snažíte naučit programovat. Starší model GPT nemusí mít taky nejnovější informace, což může vést k nesprávným nebo zavádějícím odpovědím. Pokud je pro vás tedy důležitá přesnost, pak byste mohli uvažovat o tom, že si zaplatíte nejnovější modely GPT.

Někteří AI chatboti navíc dokonce umožňují vytvářet vlastní modely GPT, které jsou speciálně přizpůsobené určitým potřebám a úkolům. Například jeden vlastní GPT může být navržen tak, aby učil pravidla deskových her, zatímco jiný vlastní GPT může být nakonfigurován tak, aby mluvil a choval se jako povýšený pirát. (Přístup k vlastním GPT je však obvykle omezen na placené předplatitele.)

Osobně jsem spíše zastáncem ChatGPT Plus, ale nelze popřít, že pokud jde o integraci aplikací, zejména s aplikacemi Microsoft 365, není tak dobrý jako Copilot Pro. Pokud jste častými uživateli Wordu, Excelu nebo Outlooku, měli byste se podívat na možnosti Copilotu Pro a zvážit, zda vám bude k užitku.

Nepochybuju o tom, že integrace AI do konkrétních aplikací se bude nadále zlepšovat. Z tohoto vývoje budete moct těžit dřív a více, pokud se už dnes začnete v tématech AI orientovat.

Další věcí je, že ať už používáte ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini nebo jiného AI chatbota, prémiové plány obvykle odstraňují (nebo alespoň navyšují) limity a poskytují přednostní přístup v době špičky. To znamená, že máte jistotu, že můžete vybrané nástroje používat, kdykoli chcete, a že výsledky budou vždy konzistentní.

Naopak, pokud zůstanete u bezplatných verzí, může se stát, že vás v době přetížení služby vyřadí ve prospěch prémiového uživatele, nebo budete moct zadat jen omezený počet promptů, které nebudou stačit k dokončení úkolu, na kterém pracujete.

Za prémiové AI chatboty se může vyplatit zaplatit, ale jen někomu

Nechci být „tím člověkem“, který říká věci jako např: „Je to jen 20 dolarů! Za to utratíte víc na X, Y, Z…“. Protože vím, že 20 dolarů je hodně, a kdo chce každý měsíc vyhazovat tolik peněz? Utratit tolik za AI chatbota pro vás může být neospravedlnitelné, zejména pokud se s ním jen trochu bavíte a seznamujete.

Na druhou stranu, pokud máte peněz na rozdávání, můžete o těchto nových prémiových funkcích uvažovat jako o „zábavě“ a ospravedlnit si je jako náklady na zábavu se špičkovou technologií. Pokud však existuje skupina, pro kterou se prémiové AI chatboty vážně vyplatí, jsou to lidé, kteří s nimi mohou vydělávat peníze.

Pokud jste kreativec, ChatGPT vám pomůže s brainstormingem, psaním, úpravami nebo s poskytováním nových perspektiv. Pokud jste kancelářský pracovník, Copilot může výrazně zvýšit vaši produktivitu, takže toho stihnete více za kratší dobu.

Pokud jste technologický influencer, díky přímé zkušenosti s umělou inteligencí získáte znalosti a zkušenosti, které vám umožní dělat to, co děláte. Pokud jste uchazeč o zaměstnání, tito chatboti vám pomohou zdokonalit životopisy a získat lepší pozice.

Ve všech těchto případech pravděpodobně překročíte jakékoli limity, které existují v jejich příslušných bezplatných plánech, a pravděpodobně využijete jejich pokročilé funkce, které vám umožní dělat více.

Mně se prémiový přístup k AI chatbotům vyplatí, takže není co řešit; pokud můžete platit 20 dolarů měsíčně a vydělat díky tomu víc, pak je to rozumná investice. Navíc předplatné můžete zrušit, jakmile ho nebudete potřebovat.

Prémioví AI chatboti zatím nenabízejí tolik revolučních funkcí, aby se vyplatily každému. To je na vývojářích, kteří ještě musí přijít na to, jaké transformační funkce jsou potřeba, aby dosáhly širšího mainstreamu. Do té doby zůstane bezplatná úroveň pro většinu lidí pravděpodobně více než dostatečná.