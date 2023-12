Vyšel Computerworld 1/2024 se speciálem TOP IT osobnosti

Dominantou vydání je bezesporu oblíbený speciál TOP IT osobnosti. I letos se nám povedlo dát dohromady zajímavou třicítku osobností z oblasti ICT, která vás může v lecčems inspirovat. Věřím, že v ní najdete i osobnosti, které vám mohou něco dát a přitom jste o nich nikdy neslyšeli. Najdete je uprostřed rozšířeného čísla.





Vývoj aplikací

K dalším tématům patří vývoj nových aplikací v dnešním světě. Snaha o modernizaci vývoje aplikací vede mnoho organizací k tomu, že hledají generativní umělou inteligenci, která by pomohla lidským týmům při vytváření nebo refaktorizaci aplikací.

Modernizace však není jediným problémem, jenž může rozšíření o umělou inteligenci vyřešit – může také pomoci řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků a zlepšit kybernetickou bezpečnost. Díváme se na výhody a nevýhody takového přístupu.

Bič na datová centra

Nová evropská směrnice o energetické účinnosti IT systémů (Energy Efficiency Directive), která byla schválená v září tohoto roku, vstoupí v platnost už příští rok v květnu. Velká většina provozovatelů datových center však stále nedokáže shromažďovat statistiky kapacity a využití, které regulační orgány budou požadovat.

Podle zmíněné směrnice budou muset vlastníci a provozovatelé datových center s nainstalovaným příkonem IT zařízení o hodnotě 500 kW a více nahlásit své energetické výsledky za předchozí rok vždy do 15. května následujícího roku – za letošní rok už tedy nejdéle 15. května 2024. Jste připraveni?

Zranitelnosti v průmyslu

Oprava zranitelností v průmyslových prostředích byla vždy náročná kvůli problémům s interoperabilitou, přísným požadavkům na dobu provozuschopnosti a někdy i stáří zařízení. Podle nedávné analýzy ale dokonce pro třetinu zranitelností nejsou k dispozici opravy či nápravná řešení.

Z počtu 926 CVE (Common Vulnerabilities and Exposures, identifikátory specifických zranitelností), které byly obsažené ve zprávě amerického úřadu CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) za druhou polovinu roku 2022, nemělo 35 % případů k dispozici žádnou opravu či nápravné řešení od příslušného dodavatele, uvádí firma SynSaber, která se specializuje na monitorování průmyslového vybavení a sítí. Co s tím?

Virtualizování sítě

Dodavatelé všech typů – poskytovatelé síťového hardwaru, telekomunikační společnosti, provideři hyperškálování či nová generace cloudových nováčků – ti všichni naskakují do rozjetého vlaku sítí poskytovaných v podobě služby, takže získání přehledu o dodavatelích a jejich nabídce může být značně náročné.

Dokonce i definice NaaS je tak trochu nejistá. Je NaaS jednoduše pořízením síťového vybavení prostřednictvím průběžných plateb předplatného namísto běžného nákupu? Je NaaS jen jiným způsobem popisu spravované služby? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v Computerworldu 1/24.

Stejně jako spoustu dalšího zajímavého čtení.

Krásné Vánoce!

