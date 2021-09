Vyšel Computerworld 10/21

Velká firma dnes může provozovat desítky nebo stovky aplikací a služeb umístěných jak ve svém datovém centru, tak v soukromém cloudu, jednom nebo více veřejných cloudech a u různých poskytovatelů SaaS. Tyto různorodé aplikace a služby musejí koexistovat, sdílet data a zefektivňovat stále složitější podnikové pracovní postupy.

Když se samostatně vytvořené aplikace a systémy integrují tak, aby mohly vzájemně spolupracovat, umožní to podniku snížit náklady, stát se interně efektivnějším a zároveň poskytnout svým zákazníkům vyšší kvalitu služeb. Pokud se integrace softwarových aplikací udělá správně, posiluje infrastrukturu organizace i její provozní efektivitu a zvyšuje hodnotu firemních investic do IT. Chcete-li vědět jak na to, poradíme vám na pěti stranách časopisu.



Management firem na všech úrovních chápe hodnotu využívání umělé inteligence, ale dobré využití AI je možné jen tam, kde vzniká skutečná hodnota. Sázky jsou vysoké. Podle průzkumu společnosti Deloitte z minulého léta očekávalo 61 % organizací, že AI promění jejich obor během příštích tří let. Společnosti s efektivními manažery, s vysokou úrovní odhodlání k projektům AI a s jasnou vizí a strategií AI mají šanci z této změny vytěžit nejvíce, uvádí zase průzkum společnosti McKinsey z loňského listopadu. Zařaďte se na správnou kolej a vyjeďte s naší pomocí dobrým směrem za umělou inteligencí.

Dalším velkým tématem Computerworldu 10 jsou trendy v oblasti ERP, k nimž patří cloud, AI a mobilita. Rozebíráme sedm hlavních trendů, které byste měli zohlednit ve svých plánech pro další rozvoj ERP.

Díky rozšíření možností podnikové správy mobility o podporu notebooků a desktopů pomohly systémy UEM (Unified Endpoint Management) firmám s rychlým přesunem do režimu práce na dálku. Jestli jste mezi nimi nebyli, zkuste načerpat z našeho analytického textu inspiraci.

Věnujeme se také zásadnímu vývoji na poli fyziky, který mohl v relativně blízké budoucnosti přinést výrazné zlevnění elektřiny a podíváme se i na chystanou evropskou digitální peněženku nebo českou kvantovou počítačovou síť.

A také máme připravenou pěkný speciál o Hvězdách českého IT.

