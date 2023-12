Vyšel Computerworld 12/23

Organizace jsou pod větším tlakem, aby začlenily postupy pro udržitelnost do svých firemních strategií. Když si následně stanovují ambiciózní cíle v oblasti environmentálního, sociálního a odpovědného řízení (ESG, Environmental, Social and Governance), často hledají dodavatele softwaru zaměřeného na řízení udržitelnosti, který by jim pomohl snížit dopad na životní prostředí a zajistit spravedlivé zacházení se zaměstnanci.





Aplikace pro řízení udržitelnosti, známé také jako software ESG, pomáhají organizacím všech velikostí sledovat a zveřejňovat metriky související s jejich cíli ESG, jako jsou emise skleníkových plynů, produkce odpadu, spotřeba energie a další. Na co byste se měli soustředit při jejich výběru? Hledáme odpovědi a nabízíme je čtenářům.

Častější využívání cloudové komunikace znamená, že nástroje musejí být přístupné všem. Organizace by si měly ověřit, jak jejich poskytovatelé sjednocené komunikace UC (Unified Communications) podporují funkce přístupnosti.

Nárůst vzdálené a hybridní práce v posledních několika letech totiž postavil digitální přístupnost do centra pozornosti. Zavedení cloudových nástrojů sjednocené komunikace může organizacím pomoci lépe podporovat zaměstnance se zdravotním postižením.

Funkce UC a spolupráce, jako jsou přepisy schůzek a překlady, nejen zvyšují produktivitu zaměstnanců, ale mohou také zlepšit přístupnost.

Organizace však musejí pečlivě prověřit, jak vybrané nástroje UC podporují přístupnost. Přestože dodavatelé UC a nástrojů pro spolupráci nabízejí funkce pro přístupnost, jako jsou skryté titulky nebo integrace s asistenčními technologiemi, například odečítači obrazovky, ne všichni dodavatelé nabízejí stejnou úroveň podpory. Kromě jiného v rozsáhlém materiálu přinášíme přehled nástrojů pro sjednocenou komunikaci.

Pokud chcete také vědět, jaké jsou podle nás nejlepší IT produkty za letošní rok, jak jsme je vyhlásili v naší soutěži, nebo vás zajímá, kde najdete dobrou práci tak i to najdete v aktuálním vydání Computerworldu.

Inspirativní čtení.

Magazín si můžete objednat třeba zde.