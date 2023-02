Vyšel Computerworld 2/2023. Co se v něm dočtete?

Datová centra jsou stále složitější entity, jejichž provoz se neobejde bez správy hardwaru, softwaru, služeb a fyzické infrastruktury. Datová centra tvoří mnoho typů hardwaru včetně výpočetního a úložného, který je třeba pro běžný provoz spravovat. Také software a virtuální pracovní zátěže, které běží na serverovém hardwaru, často spadají do působnosti správy datových center.





Primárním úkolem správy datových center je řízení fyzické infrastruktury datového centra. Fyzická infrastruktura zahrnuje napájení a chlazení potřebné pro běžný provoz, stejně jako záložní systémy pro obnovu po havárii, přerušení napájení a pro zabezpečení a kontrolu přístupu do prostor datového centra.

Všichni provozovatelé datových center (ať už jde o podniky, hyperskalátory nebo poskytovatele cloudových služeb) musejí mít k dispozici personál IT, který zvládá operace správy fyzického hardwaru a softwaru. Plánování kapacity, někdy označované jako řízení podnikových služeb, pomáhá provozovatelům plánovat současné i budoucí potřeby. A v CW 2/2023 se dozvíte, jak to všechno správně zvládnout.

Podíváme se také na deset chyb, které znehodnotí vaši cloudovou strategii nebo na CloudOps. Že nevíte, co to je? DevOps asi zná každý, CloudOps (Cloud Operations, cloudový provoz) je podobný koncept, který vznikl, když podniky začaly přesouvat rostoucí objem vývoje aplikací a zátěží do cloudu a následné výdaje za cloud začaly být složitější. Dopodrobna je rozebíráme.

Obnovili jsme i náš seriál IT a právo, tentokrát se možnostem právní ochrany uživatelského grafického rozhraní programů, popř. jednotlivých grafických částí a prvků, včetně krátkého exkurzu do oblasti práv průmyslových a práv nekalé soutěže.

Také jsme vyhlásili vítěze prvního kola soutěže IT produkt roku 2023.

Přeji vám inspirativní čtení a magazín CW 2/2023 si můžete koupit zde.