Vyšel Computerworld 2/2024

Podnikové aplikace zaplavuje umělá inteligence. Kromě kontroly, jak správně používat ChatGPT a další nástroje generativní AI, se podniky potýkají i s nastavením GenAI integrované do aplikací podporujících zvýšení produktivity práce. Na co si dát pozor? Nad tím se zamýšlíme v článku Jste připraveni na firemní aplikace s podporou GenAI? Kde se mimo jiné píše, že v oblasti umělé inteligence jsme teprve v bodě uvedení iPhonu na globální trh. I z takového přirovnání je vidět, jaká dlouhá a intenzivní cesta je před námi.





Integrace kognitivních technologií do automatizace firemních procesů může přinést významné zvýšení efektivity, zlepšení příjmů i spokojenosti zákazníků – pokud se to ovšem udělá správným způsobem. V článku Inteligentní automatizace mění způsob práce v podniku najdete návod, jak by společnosti měly přistupovat k automatizaci a jak s tím mohou pracovníci držet krok.

Rychle a zběsile nežijí jen filmové postavy, ale také kyberzločinci a ti, kteří jim stavějí do cesty zdi. Lidé odpovědní za bezpečnost organizací nespí a jsou kyberzločincům stále v patách. Ti se proto při své „práci“ musejí spoléhat na vývoj stále nových a nových hrozeb. Záplaty a bezpečnostní signatury bývají k dispozici obvykle velmi brzy, takže internetoví podvodníci a hackeři nechtějí se zneužitím bezpečnostních děr, zranitelností a nově vymyšlených postupů příliš otálet.

Na průniky do podnikového výpočetního prostředí, které využívají dosud neznámé pokročilé a sofistikované hrozby, se v posledních několika letech zaměřují systémy, které například poradenská firma NSS Labs označuje jako BDS (Breach Detection System). Jiná analytická firma, The Radicati Group, je nazývá ochranou před vytrvalými pokročilými hrozbami (Advanced Persistent Threat Protection).

V principu je však jedno, jak tomu budeme říkat, hlavní je se ubránit. Jak odhalovat bezpečnostní průniky řešíme v článku Jak se bránit neznámým hrozbám.

V magazínu také najdete přehled vítězů prvního kola soutěže IT produkt roku 2024 a také třeba články o pokrocích umělé inteligence coby soupeře v počítačových hrách nebo pregnantní shrnutí pozice Intelu na poli grafických karet.

Přeji vám inspirativní čtení.

