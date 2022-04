Vyšel Computerworld 5/2022

Znáte takové ty osoby, co po kancelářích, obchodních jednání či firemních poradách trousí bezobsažné floskule, jen aby něco řekly a vypadaly přitom zajímavě? Na to konto jsme sestavili 15 oblíbených buzzwordů z oblasti ICT, které sice vypadají zajímavě, ale v konečném důsledku jsou to jen prázdná a falešná slovíčka.





Cílené e–mailové útoky na nic netušící korporátní zaměstnance? Spear phishing je nebezpečný, účinný a vysoce rizikový. Naučte se ho rozpoznávat a bránit se mu i díky našemu článku.

Chystáte koupi nebo stavbu herního počítače a trochu tápete ve výběru správného procesoru? Přinášíme výběr toho správného procesoru pro každou peněženku.

Přínosy správy identit a přístupů obvykle převažují nad riziky. Vždy je však vhodné se držet doporučených postupů. Jestli je chcete znát, tak se začtěte do dlouhého a podrobného článku, která mapuje všechna rizika i výhody správy identity a přístupů. A jako bonus přináší přehled některých řešení pro správu identit a přístupů.

Radíme také s výběrem a implementaci nejvhodnějšího řešení ERP, a to od stanovení organizačních základů až po dlouhodobé plánování.

V podnicích zaznívá doktrína nástrojů low -code a no -code, díky kterým lze nechat na firemních uživatelích, aby sami vyřešili problém chybějících aplikací. Podle Gartneru až 41 % zaměstnanců nepatřících do sféry IT vytváří či upravuje vlastní řešení a do roku 2023 ve velkých podnicích tito vývojáři z řad běžných uživatelů (citizen developers, civilní vývojáři) čtyřnásobně převýší svým počtem profesionální developery. Šéfové IT mohou ponechávat firemním uživatelům možnost vyvíjet si aplikace sami — musejí však dohlížet, aby byl takový vývoj produktivní a nenarušoval bezpečnost.

V neposlední řadě se také podíváme na dynamiku přijetí privátních sítí 5G. Přes její zpomalení stále představují technologii, kterou byste měli pozorně sledovat.

