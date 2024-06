Vyšel Computerworld 6/2024

Evropský parlament odhlasoval přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci, AI Act). Co nás čeká rozebíráme v seriálu IT a právo.





Podnikové přijetí generativní umělé inteligence (GenAI), která je schopná generovat text, obrázky či jiné výstupy na zadané vstupy (prompty), je sice stále ještě v rané fázi, ale očekává se, že v následujících měsících a letech rychle poroste, jak budou organizace nacházet nové způsoby využití této technologie. Organizace snaží zjistit, kolik peněz by měly investovat do řešení využívajících GenAI, do kterých produktů se už vyplatí investovat, kdy začít a jak zmírnit rizika, jež s sebou tato nově vznikající řešení přinášejí. V textu Připravte své datacentrum na generativní AI se tak věnujeme faktu, že poptávka po řešeních generativní umělé inteligenci prudce stoupá – a to vyvíjí enormní tlak na infrastrukturu datových center.

Nedávno média obletěla zpráva o velké společnosti, která zakázala svým zaměstnancům používat v práci nástroje umělé inteligence. Důvodem měly být otázky bezpečnosti. Programátoři a inženýři chtěli, aby jim AI pomáhala s programováním a optimalizací některých výrobních procesů. Při zadávání úkolu poskytli chatbotu v prvním případě utajovaný zdrojový kód a ve druhém neveřejné technologické informace. Neuvědomili si však, že vše, co těmto nástrojům poskytli, může být a obvykle bude použito pro strojové učení. Jinými slovy, neveřejný kód a informace se dostaly do znalostní báze chatovacího nástroje a zřejmě se objevily v následných výstupech, aby z nich mohly těžit další společnosti. Podobné příklady a znepokojivé otázky zatím bez odpovědí si klademe v článku Bezpečnost a etika AI, který určitě stojí za přečtení.

Věděli jste, že AI našla zásadní místo i vesportu? V článku Sportovní analytika využívá AI ke zlepšování hry popisujeme, jak tři celosvětově uznávané organizace využívají umělou inteligenci a strojové učení k tomu, aby pomohly hráčům a trenérům nejen získávat, ale také efektivně využívat cenná data, která jim pomohou dosáhnout ještě lepších výsledků.

Služby typu AIaaS (AI as a Service) vám mohou výrazně pomoci nastartovat vaše projekty umělé inteligence, ale je nutné chápat některé detaily jejich fungování. Popisujeme je v článku Umělá inteligence jako služba.

