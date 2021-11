Vyšel nový Computerworld 12/21

Tvorba vhodného, inkluzivního pracovního prostředí pro zaměstnance – nehledě na to, odkud pracují – je náročná práce. Nejde jen o rozdání laptopů a přístupů ke cloudovým službám či VPN. Radíme, jak tedy vytvořit správné digitální pracoviště. Zamýšlíme se také nad tím, jestli se už nyní vyplatí použít umělou inteligenci při náboru nových pracovníků. Pokud to dnes ještě neděláte, tak nikam nespěchejte. Ukazujeme totiž na několika případech, že technologie ještě není dostatečně zralá.

Všimli jste si, že se vám na mobilním telefonu stále častěji rozsvěcí ikonka 5G? A chtěli byste používat vlastní rychlou datovou síť i pro své firemní účely? Můžete si postavit vlastní soukromou 5G síť, abyste zvládli opečovávat všechna svá IoT zařízení. Pokud o privátní síti 5G pro projekt IoT uvažujete, budete se toho muset hodně naučit, zvolit vhodné white box přepínače či servery a v mnoha případech můžete zjistit, že je lepší použít Wi‐Fi 6. Ukazují to zkušenosti firem, které se už k nasazení vlastní 5G sítě odhodlaly.

Cloud už zdaleka není jen to, co býval. Počítačové zpracování bez serverů? Programování bez kódu? V našem rozsáhlém textu se zamýšlíme nad mnohými inovacemi v neustále se vyvíjejícím cloudu. Každá nová fáze vývoje vyzývá uživatele cloudu, aby znovu uvážili, co si vlastně chtějí pronajmout a co čekají, že za své peníze dostanou. Mnohé z nich jsou znovuobjevené myšlenky, které jsou přebalené a znovu propagované. V mnoha případech jde ale o chytrá řešení, která řeší všelijaké problémy vytvořené poslední dobou. Všechna dávají šanci se opět zamyslet nad tím, co vytváříme, a udělat to znovu novým způsobem. Prozradíme vám sedm důležitých metod, jak se cloud inovuje a vyvíjí.

Věnujeme se také konvergenci audiovizuální a výpočetní techniky do podnikové komunikace a výukového prostředí a popíšeme, jak může umělá inteligence a automatizace změnit používání a vnímání podnikových audiovizuálních zařízení.

To vše a mnoho víc v novém Computerworldu.