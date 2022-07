Vyšel nový Computerworld 7–8/2022

Červencové vydání magazínu Computerworld je opět informačně nabité. Prázdninové dvojčíslo se věnuje zejména ERP systémům.





Cloudový ERP systém může být přínosem, zvláště pokud se jím nahrazuje starší řešení. Při implementaci je dobré se vyhnout plíživému nárůstu rozsahu a jako vždy je nejdůležitější bezpečnost.

To všechno probíráme v rozsáhlém materiálu, který navíc přináší přehled řešení ERP systémů na tuzemském trhu.

Věnujeme se také populární technologii digitálních dvojčat, které jsou číslicovou reprezentací objektů, procesů či systémů v reálném čase, přičemž spojují fyzické a digitální světy způsobem, který má potenciál transformovat mnoho průmyslových odvětví. Organizaci mohou pomáhat monitorovat provoz, předvídat potřebu údržby nebo zlepšovat procesy. Digitální dvojčata často slouží jako most mezi fyzickými a digitálními oblastmi a my se na toto téma zaměřujeme v CW7–8/22 opravdu do hloubky.

Firmy, které se věnují strojovému učení, by měly zvážit investice do databází s nativní strojového učení, protože ty umožňují vytvářet modely strojového učení přímo tam, kde jsou uložená vaše data. Přinášíme jejich podrobný přehled.

Tím, jak se internet věcí (IoT, internet of things) i počet jeho dodavatelů pořád rozšiřuje, je stále složitější zvolit tu nejvhodnější technologii pro jeho konektivitu, a to také s ohledem na budoucí využití. Jaké jsou tedy vaše současné možnosti a s čím byste měli počítat do budoucna? Odpověď na tuto otázku hledáme v hlavním článku vydání.

Dále se také věnujeme zdražování elektroniky nebo například rostoucím počtům kybernetických úspěchů. A také jsme vyhlásili úspěšné produkty z druhého kola soutěže IT produkt roku 2022.

Přejí vám inspirativní čtení a krásné léto.

