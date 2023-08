Vyvíjejte aplikace v cloudu. Radíme, jak na to!

Kontinuální integrace (CI, continuous integration) je metodika pro konzistentní způsob automatizace sestavení softwaru, tvorby balíčků a vykonávání testů. CI pomáhá týmu získat jistotu, že změny, které udělají při řízení verzí zdrojového kódu, nezpůsobí vadné sestavení ani nezavlečou chyby do softwaru.

Koncovým bodem CI je obvykle dokončená integrace, tj. potvrzení (check-in) do hlavní větve softwarového repozitáře.

Kontinuální dodávání (CD, continuous delivery) zase automatizuje dodávání testovaného softwaru přímo do prostředí infrastruktury. To ale obvykle neznamená, že by software skončil hned v produkčním prostředí, aby se následně ukázalo, zda si uživatelé nebudou stěžovat.

Organizace obvykle začínají předáním sestavení do vývojového prostředí. Poté, co samotní vývojáři dokončí novou variantu a vydají ji, obvykle putuje do testovacího prostředí, kde se používá širší skupinou uživatelů (někdy jsou to jen specializovaní interní testeři, jindy větší tým uživatelů přihlášených do testování betaverze) a podrobně se monitoruje.

Když jde vše dobře, testeři nakonec sestavení potvrdí a novou verzi odešlou směrem do produkčního prostředí.

V každé fázi CD existují možnosti, jak se rychle vrátit ke staršímu sestavení a vygenerovat tikety nahlašující chyby (bug report) vývojářům, aby se odstranily chyby v novém sestavení.

Cílem tedy není dodávat do produkčního prostředí hodně sestavení, ale kontinuálně zlepšovat a vylepšovat software bez zavlečení nových i starých chyb. Dalším pojmem pro tyto metody je také „DevOps.“

Níže uvádíme osm bodů, které byste měli vzít v úvahu při volbě cloudového řešení CI/CD, a také vám podrobněji představíme několik klíčových cloudových platforem CI/CD.