Vyzkoušeli jsme: našlapaný laptop Lenovo Yoga Pro 9i 16IMH9

V redakci jsme měli Lenovo Yoga Pro 9i k vyzkoušení v top variantě s procesorem Intel® Core™ Ultra 9 Meteor Lake, 64 GB operační paměti, 1TB pevným diskem a grafickou kartou Nvida GeForce RTX 4070.





Navzdory tomu, že jde opravdu o supervýkonnou variantu s šestnáctipalcovým displejem, není laptop nijak přehnaně mohutný. Tenké rámečky kolem displeje opticky i fyzicky laptop zmenšují na minimum. I přesto se do těla vešla nabíjecí zdířka Lenovo Slim Tip, dvojice portů USB-C s podporou DP 1.4 a Power Delivery 3.0 (pouze jeden podporuje Thunderbolt 4), HDMI (podpora 4k, 60Hz), 2× USB-A, čtečka SD karet a jeden jack. Z boku je také vypínací tlačítko, které bych dal spíše někam nad klávesnici, ale jde jen o zvyk. Mnozí jistě ocení i HW vypínání kamery, které také znemožní využívat Windows Hello.

Protože jde opravdu o výkonný stroj, který se ve velkém zatížení také hodně zahřívá, je tu vymyšlené důmyslné chlazení, které vás nijak neobtěžuje výdechy horkého vzduchu. Jasně, větráčky hlučí, když se sestava rozjede, ale není to nic, co by reproduktory nepřehlušily a když jedete v kancelářském módu, jediné, co je slyšet je klapot kláves.

Pod plnohodnotnou klávesnici se vejde rozměrný vícedotykový touchpad a numerická klávesnice. Touchpad je ve stylu clickpadu s tlačítky v rozích, ale protože je poměrně veliký a není snadné do rohů dosáhnout, stačí používat pouze jedno či dvojitá poklepání kdekoliv na podložce. Lze na něm ovládat i jas a hlasitost.

Klávesnice má dva stupně podsvícení, případně si můžete zvolit automatický mód, kdy se intenzita podsvícení přizpůsobuje okolnímu světlu. Je tady samozřejmě i dedikované tlačítko Copilot pro práci s umělou inteligencí.

Do výborně zpracovaného celokovového těla se vešlo i šest reproduktorů s optimalizací Dolby Atmos a AMP, které hrají naprosto impozantně, pravděpodobně nejlepší zvuk, jaký jsem kdy z přenosného počítače slyšel, až je škoda si nasadit si sluchátka. Reproduktory doplňuje i čtveřice mikrofonů, které odstraňují nutnost externího headsetu pro případ videokonferencí – všichni vás slyší jasně a čistě.

A vy je nejen dobře slyšíte, ale i vidíte. A to dokonce i za jasného světla, kdy vám slunce pálí zezadu na MiniLED displej. Ten je totiž matný, takže je skvěle čitelný za všech světelných podmínek. Na druhou stranu není kvůli tomu dotykový. Kdo se bez dotykového displeje neobejde, musí zvolit lesklou variantu.

Možná jste zvyklí, že modely Lenovo Yoga jdou používat i v podobě tabletu, Yoga Pro 9i ale není ten případ. Displej lze odklopit maximálně o 180 stupňů.

To celé váží lehounce přes dva kilogramy, čili je to poměrně mobilní počítač, obzvlášť na již popisovaný výkon, ale do kabelky se rozhodně nevejde.

Ne nadarmo se zařízení pyšní certifikací Intel® Evo™, což je vlastně taková modernější odrůda dřívějšího označení Ultrabook. Notebooky s označením Intel Evo musí být z velké části tvořeny Intel komponenty, což ale také znamená výhodu v lepší integraci a nižší spotřebě celého zařízení při zachování velkého výkonu. Pokud si dáte práci a vyhledáte si specifikace Intelu Evo, zjistíte, že Lenovo Yoga Pro 9i ji hravě splňuje a v mnoha bodech zásadně převyšuje.

Ale pojďme na ten výkon trochu podrobněji.

Testovaný model je vybaven procesorem Intel Ultra Core 9 185H Meteor Lake, který má 16 jader, z nichž šest je výkonných, osm úsporných a dvě super úsporná. V kombinaci s 64 GB RAM je to prakticky nezastavitelný stroj.

Navíc tu máme integrovanou i dedikovanou grafickou kartu, takže na své si přijdou i influenceři či marketingoví mágové, kteří potřebují pracovat s 4k videem nebo herní nadšenci, co si nechtějí pořizovat herní stolní PC.

V rámci nákupu Yogy Pro 9i dostanete i tříměsíční Microsoft Game Pass Ultimate a nenašel jsem tam žádnou hru ke stažení, která by nešla pustit v plynulém módu ve více než dostatečné grafické kvalitě. S tímhle strojem prostě nepotřebujete už nic dalšího na výkonné hraní.

K ovládání výkonu poslouží interní aplikace Lenovo Vantage. Obecně takové vnucené aplikace nemám rád, ale tady k tomu není důvod. Jedním kliknutím si nastavíte předvolené režimy fungování od schůzek přes hry až po učení a Yoga se pak sama o všechno postará. Dokonce si tu můžete zkusit i přetaktovat procesor. Parádní záležitost.

Práce s režimy je obzvlášť důležitá, chcete využít mobility laptopu a vzdálit se od nabíječky. V maximálním zatížení totiž laptop vydrží fungovat zhruba hodinu, byť baterie nabízí 84 Wh. V případě nutnosti a utlumení výkonu používaní Yogy jako kancelářské mašiny se dostanete na výdrž někam kolem šesti sedmi hodin, což je úctyhodné.

A protože moderní doba si žádá i umělou inteligenci, pojďme si o ní popovídat v rámci Yogy Pro 9i.

V první řadě tady máme Lenovo AI Engine+, což je technologie, která za pomoci umělé inteligence monitoruje, co přesně na laptopu děláte, kdy to děláte a na základě zjištěných paternů přizpůsobuje funkčnost notebooku tak, aby podával vždy co nejlepší výkon za co nejmenších energetických výdajů. Bohužel jsem počítač neměl v testu tak dlouho, abych to ověřil do detailů.

A pak tady je samozřejmě už zmíněný procesor Intel Core Ultra 9 Meteor Lake s podporou AI. Intel Core Ultra je pozoruhodný několika věcmi, včetně přechodu na technologii procesu Intel 4 a rozdělení tradičního designu dvou desek na čtyři samostatné „dlaždice“, které jsou všechny umístěny na křemíkové podložce (interposeru). Přechod na Intel 4 pomohl snížit spotřebu o polovinu oproti Raptor Lake 13. generace, čemuž napomohla nová jádra s nízkou spotřebou.

Klíčovým přírůstkem Meteor Lake je však NPU (neural processing unit) – integrovaná neurální jednotka pro akceleraci operací umělé inteligence. Pakliže tedy vámi používané aplikace dovedou tuto technologii využít (jakože mnohé běžně používané aplikace náročné právě na AI nebo grafické výpočty už to umí), zaznamenáte signifikantní nárůst výkonu (až o 40 procent) za menší spotřeby. Podle zdrojů z Intelu přesun příslušných aplikací z CPU na NPU dovede prodloužit výdrž laptopu až o hodinu.

Z praktických věcí implementace umělé inteligence do hardwaru za povšimnutí stojí třeba to, že když vstanete od rozdělané práce na Yoga Pro 9i, tak se po chvíli notebook uspí, jakmile si ale zase sednete za klávesnici, kamera vás automaticky zaregistruje a laptop je zase okamžitě připravený na práci. Právě monitoring dění před notebookem má na starosti efektivní NPU jednotka.

Co říci závěrem? Jestli hledáte top laptop, jehož hlavní zbraní nemá být mobilita, ale velký výkon dostatečný i pro hráče videoher či grafiky, za energeticky rozumných požadavků, Lenovo Yoga Pro 9i určitě nezklame. Ale nepřichází to zadarmo. Lenovo Yoga Pro 9i 16IMH9 vyjde na nějakých 70 tisíc korun. Není to málo, ale hudby vám zahraje moc a navíc hezky.