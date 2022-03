Vzdušný provoz pod kontrolou díky novému zařízení pro drony

Česká společnost Dronetag uvedla na trh svůj produkt Dronetag Mini, který zviditelní všechny účastníky letového provozu a zkoordinuje provoz dronů. Budoucnost nám ale možná přinese mnohem víc – a Vodafone Business bude u toho.

Když se řekne dron, kdekdo si pravděpodobně vybaví zařízení, které pořizuje pěkné letecké snímky či video. Trh s drony ale stále roste a už dávno neslouží jen jako prodloužená ruka vašeho telefonu. Drony se využívají k nejrůznějším projektům od oblasti průmyslu po různé inspekce a potenciál jejich využití se bude s modernizací technologií stále rozšiřovat.

Studentský sen, který se stal skutečností

Když se skupina mladých studentů přihlásila na Space Application Hackaton, netušila, jaký rozruch tím vyvolá. Nově vzniklý startup za svůj projekt získal v roce 2019 ve finských Helsinkách „vesmírného Oscara“ – ocenění Galileo Masters.

Jejich nástroj pro snadnou identifikaci dronů tehdy na trhu nejen zcela chyběl, ale navíc předběhl svoji dobu. Daleko poté, co Dronetag přišel se svým produktem, vyšla v platnost nová legislativa EU. Dnes se každý nový majitel i pilot dronu musí registrovat. Od roku 2023 budou vznikat nové vzdušné prostory tzv. U-space určené přímo pro komerční provoz dronů, které pro svůj vstup budou vyžadovat síťovou identifikaci dronů. Od roku 2024 navíc každý nově uvedený dron na trh EU bude muset být vybaven vestavěnou technologií přímé identifikace.

Od létající hračky k chytrému zařízení, které komunikuje s ostatními piloty

Dronetag řešil problém s viditelností dronů v mapě leteckého provozu a přišel s myšlenkou chytrého zařízení, které by je monitorovalo a zároveň bylo schopné komunikovat s ostatními drony i letadly. Kromě samotného zařízení je tak součástí produktu i webová platforma a mobilní aplikace, díky kterým budou piloti moci mapovat drony v leteckém provozu, a která jim pomůže i s dálkovou identifikací.

Samotné zařízení pro monitoring leteckého prostoru vypadá jako malá krabička, která se průmyslovým suchým zipem připevní na dron. Přitom není větší než krabička od sirek, takže ho unesou i ty nejmenší drony. Komunikace s dronem a vyměňování dat mezi zařízeními je v tomto procesu naprosto klíčová a Dronetag se s tímto úkolem spoléhá na IoT Easy Connect od Vodafone Business. Komunikaci s dronem i dalšími zařízeními tak umožňuje předplacená SIM karta (nebo také průmyslový čip SIM), která používá roaming, takže se připojí k LTE-M, NB-IoT nebo 2G síti po celém světě. Dron tak lze pohodlně ovládat na dálku a je neustále pod kontrolou.

“Dronetag Mini je jediné zařízení na trhu, které nabízí jak přímou (Broadcast), tak síťovou (Network) dálkovou identifikaci. To znamená, že zařízení nejen že splňuje všechny současné požadavky, ale je připraveno na budoucnost,” upřesňuje výhody nového zařízení zakladatel Dronetagu Lukáš Brchl.

Spojení IoT Easy Connectu Vodafone Business s projektem Dronetag tak pomohlo vzniknout novému řešení, díky kterému budou drony a jejich letové plány viditelné pro autority vzdušného provozu i ostatní piloty – tedy řešení, díky kterému budou majitelé a piloti moci své drony dále využívat i po vydání nové legislativy.

Drony z budoucnosti: Co dalšího se na nás chystá?

Z večírku se domů na dronu místo taxíku ještě chvíli neproletíte, nejnovější vynález nás k této budoucnosti ale jistě posune opět o krok blíže. Nejen zakladatelé Dronetagu vidí budoucnost dronů (bezpilotních letounů), které snadněji a rychleji obstarají:

Doručování balíků a lékařských potřeb

Dopravu osob

Bezpečnější letový provoz

Efektivnější zemědělství

A řadu dalších úkolů

Jedním z aktuálních cílů do budoucna je „naučit drony mluvit“. To znamená zajistit především to, aby si i různé systémy a zařízení mohly při setkání ve vzduchu ihned vyměňovat data. Tak by mohl dron sám, bez pilota za ovladačem a podle navigace, například letět pomoci uhasit požár a cestou se automaticky vyhnout srážce s jiným dronem v protisměru.

IoT Easy Connect není řešením pouze pro drony

Projektům, které se nacházejí v počáteční fázi vývoje, chtějí si vyzkoušet testovací provoz nebo zatím pracují s menším počtem zařízení, by se nevyplatilo využít nákladné a komplexní IoT řešení. Proto Vodafone Business přišel s novým řešením: IoT Easy Connect, které využívá také firma Dronetag.

„Ve Vodafonu vidíme, že důležitou součástí budoucnosti bude právě internet věcí. Těší nás, že zařízení jako Dronetag Mini využije naši globální platformu GDSP, která umožňuje na dálku ovládat nejrůznější přístroje. V každém zařízení bude SIM karta, která využívá i roaming, takže i kdyby nebyla k dispozici síť Vodafone, zařízení se automaticky připojí do jiné sítě. Dron tak zůstane pod kontrolou,“ říká Viktoria Korabelnikova, obchodní ředitelka Vodafonu pro internet věcí v Česku.

Komunikace se zařízením probíhá pomocí SIM karty nebo SIM čipu, který se přímo naletuje na konkrétní zařízení. Výhodou pro malé podnikatele je, že nejsou omezeni odběrem minimálního množství karet a nemusí tak do počátečního projektu investovat zbytečné prostředky, které nevyužijí. IoT Easy Connect má také svou vlastní intuitivní webovou aplikaci, která shromažďuje veškerá data ze zakoupených SIM karet.

