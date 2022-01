Web3? Klidně jej ignorujte!

Technologičtí vizionáři se dohadují o Webu3.

Dnes už bývalý šéf Twitteru Jack Dorsey se před pár dny vyjádřil, že Web3 není nástrojem pro demokratizaci webu, nýbrž nástrojem investorů – spekulantů. Jeden takový, Marc Andreessen, si jej na Twitteru zablokoval. Elon Musk pro změnu uvedl, že Web3 je jen marketingovým hypem, kterému on sám nerozumí.

Web3 je všude. A je pravda, že mu rozumí jen málokdo.

Není se však čemu divit. Jeho koncept je vágní a matoucí natolik, že ani jeho zastánci se nedokážou shodnout, o čem Web3 vlastně je.

Anketa Očekáváte v roce 2022 nástup nějaké zásadní technologie? Ano, věřím, že se něco takového objeví Nevidím to jako pravděpodobné I kdyby ano, my nic nepotřebujeme Všechno už bylo vynalezeno Určitě ne Zobraz výsledek

Web1 (též Web 1.0) bylo označení pro internet od jeho zrodu někdy do roku 2004, od kdy pracujeme v konceptu Webu2 (Webu 2.0). Ten umožnil obrovskou mezilidskou interakci, zpravidla zprostředkovanou velkými firmami, které na ni dohlížejí a dokážou z ní (a z osobních dat) profitovat. A Web3? Dle některých jde o Web 3.0 též označovaný jako „sémantický“, jiní se jej snaží provázat s mlhavou myšlenkou „metaverza“.

Takže ano, je to matoucí. Přesto se o definici pokusme: Obecně je Web3 možnou příští podobou internetu, v němž jsou veškerá data a obsah evidována v blockchainech, „tokenizována“ či spravována a dostupná v P2P distribuovaných sítích za účelem demokratizace internetu, která v konečném důsledku přesune moc z rukou vlád a korporací do rukou skutečných tvůrců obsahu. (Pokud vám tahle mise zní povědomě, není divu. Přesně taková totiž byla myšlenka původního internetu, jehož decentralizovaná povaha měla smazat hranice a svěřit moc uživatelům.)

V tomto ohledu působí Web3 jako skvělý nápad, zvlášť pro nadšence do kryptoměn, technolibertariány a investory vyhlížející další velkou příležitost.

Proč je Web3 irelevantní

Jestliže čtete tyto řádky, jste nejspíš odborník na technologie, pídící se po současných a budoucích trendech. S každým dalším rokem však ty nejskloňovanější pojmy odkazují na stále prázdnější myšlenky. Mějte se tedy na pozoru.

Nejskloňovanější pojmy dneška – metaverzum a Web3 – popisují neexistující platformy, které nebudou existovat přinejmenším ještě další dekádu a nejspíš nikdy. Nechápejte mě špatně. Blockchain, NFT, distribuované sítě, kryptoměny a příbuzné koncepty význam mají. Web3 však nikoliv.

Lidi se o Webu3 nebaví proto, že by byl nebo se měl stát aktuálním. Baví se o něm, jelikož jsou součástí menšiny, která je blockchainům a konceptu Webu3 ideologicky oddaná, anebo doufá, že na nich pohádkově zbohatne. Jelikož společnosti, které včas vsadí na správnou kartu, mohou dosáhnout mnohamiliardových hodnot (Apple by během pár týdnů mohl dosáhnout na hodnotu tří bilionů dolarů), a každý vizionář může vydělat miliardy dolarů (hodnota jmění Elona Muska je odhadována na téměř 254 miliard dolarů), všichni se intenzivně předhánějí v tom, kdo dokáže vystihnout další převratnou novinku, přičemž hranice důvěryhodnosti jednotlivých projektů se posouvá.

Zastánci Webu3 vám budou vykládat, že jeho základem je stávající digitální kapitál postavený na blockchainu Etherea. To je však jen marketing Silicon Valley v praxi: vždy napojte svou malou investici do nějakého obřího schématu (proto Musk netvrdí, že jednoho dne vyšle na Mars raketu, ale že do třiceti let tam vyšle rovnou milion lidí). Investorům ze Silicon Valley není pomoci.

Pravdou je, že získat všeobecnou podporu uživatelů, společností a dalších subjektů pro internet založený na blockchainu bude v podstatě nemožné. Ponechme stranou zbožná přání a podívejme se na zjevné preference uživatelů webu.

Už sice máme decentralizované sociální sítě jako například Mastodon, která představuje alternativu k sociálním sítím vlastněným velkými korporacemi. Veřejnost je však víceméně ignoruje a dál tráví čas na Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo TikToku.

A je nepravděpodobné, že by blockchain dokázal nalákat uživatele ve velkém, nebo snad vyřešit problémy, které sužují dnešní internet. Blockchain byl navrhován i například coby technologie pro vysledování zpráv k původnímu zdroji, čímž by se dala ověřovat jejich autenticita. Potíž s fake news je však v tom, že řada čtenářů se o jejich původ nezajímá, nebo rovnou preferuje zdroje mainstreamem považované za diskutabilní. Navíc, společnosti jako Facebook, Google ani Apple na to, že by byly nahrazeny Web3 aplikacemi a službami, nikdy nepřistoupí.

A Dorseyho postřeh taky stojí za zmínku. Investoři vkládající peníze do tzv. Web3 start-upů věří, že z těchto malých firem se stanou velké společnosti, ovšem na základě myšlenky, že Web3 nebude kontrolován velkými společnostmi…

Zastánci Webu3 přicházejí z řadou optimistických nápadů, které zahrnují hromadné zapojení všech. Uživatelé zakládají decentralizované autonomní organizace, v nichž však každý má svůj podíl, a chlubí se, kolik investic do nich proudí. Investoři však budou chtít taky svůj díl. Investují, aby vydělali hromady peněz. A ty vydělají s využitím své investorské síly, s níž firmy nasměrují ke ziskům. Ne tím, že svěří moc uživatelům.

Zastánci Webu3 jej chtějí vymodelovat po vzoru světa Bitcoinu. Sám Bitcoin však má k rovnostářství daleko. Aktuální studie společnosti Baystreet ukázala, že zhruba 0,01 % držitelů Bitcoinu má v moci 27 % veškeré měny v oběhu. Jinými slovy, bitcoinová ekonomika je ještě méně rovnostářská než ta dolarová.

Proč Web3 nejspíš nikdy nevznikne

Jedna věc je mít na webu služby, které staví na blockchainu nebo jsou tokenizované. Něco naprosto jiného je jimi nahradit existující infrastrukturu. Prví uvedené je nevyhnutelné, druhé nepravděpodobné. Nebrojím proti ani neobhajuji cíle Webu3 či technologie s ním spjaté. Jen tvrdím, že tyto cíle jsou prakticky nedosažitelné a že dané technologie budou existovat i bez webu, který by se vyvinul ve Web3.

Tvrdím, že jsem se o Webu3 nedozvěděl nic, co by ho učinilo alespoň vzdáleně přitažlivým pro běžného uživatele, který ve skutečnosti chce, aby byl internet kontrolován velkými firmami a vládami. Neznámou je totiž například i to, jak by na decentralizovaném Webu3, byli uživatelé chráněni před zneužitím a jinou kyberkriminalitou.

Stejně jako všechny chybné předpovědi ani tato neuvažuje lidskou povahu. Ukazuje se totiž, že lidé nechtějí přijímat jídlo ve formě pilulek.

Čili závěr je, že navzdory veškerému povyku, Web3 nevznikne. Klidně ho tak můžete ignorovat.