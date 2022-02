Krom toho, že si uživatelé stěžují na hardwarové nároky Windows 11, touží v zásadě po dvou věcech: variabilnějším hlavním menu a miniaturách složek. Alespoň to vyplývá z hubu, na němž Microsoft podněty a návrhy sbírá. Stížnosti a požadavky se však snadno vznášejí. Horší je dostat je prostřednictvím oficiálního Feedback centra pro zpětnou vazbu na ta správná místa.

Jen pro připomenutí: ve Windows 11 je hlavní menu defaultně vycentrované, byť v nastavení lze přesunout vlevo, jak je většina z nás zvyklá. Co se týče složek, dost z nás pro přehlednost ocení jejich zobrazení v podobě ikon, z nichž je na letmý pohled jasnější, co obsahují. Jak podoba hlavního menu, tak absence miniaturních ikon jsou mezi uživateli nejčastěji připomínkovanými novotami Windows 11, přičemž Microsoft se snaží na uživatele apelovat, aby veškeré připomínky a podněty směřovali do Centra Feedback (Win + F), což má nicméně svůj háček.

Pokud se totiž v Centru Feedback pokusíte zorientovat, na vlastní kůži se přesvědčíte, proč je pro Microsoft komplikované všechny připomínky sledovat. Velká část z nich jsou jednoduše žádosti o technickou podporu. Mechanismus, jak se dobrat zpětné vazby na vaši zpětnou vazbu v něm neexistuje a prakticky se tak nikdy nedozvíte, zda s vaší odezvou bylo nějak naloženo.

A popravdě, jen málokdy v něm nacházím příspěvek, na který by mohl některý z techniků Microsoft smysluplně reagovat. Přičemž zde se dostávám k pointě: Microsoft by měl systém získávání zpětné vazby zcela přepracovat, chce-li se dobrat skutečné zpětné vazby namísto nepřehledné změti výtek, příspěvků a komentářů, které se na něj skrz Centra Feedback valí dnes.

Dokonce ani autoři příspěvků, které jsou „prohlasovány“ do popředí, se od Microsoftu nedočkají mnoha informací o tom, jak je s nimi naloženo, což uživatele dráždí. Navíc, nejste-li zapojeni do Windows Insider programu, často se k nahlášeným problémům a k tomu, abyste mohli hlasem podpořit ty, s nimiž souzníte, ani nedostanete (jelikož je nejčastěji navrhují zase Insideři).

Microsoft už v minulosti oznámil, že chce Insider kanál využívat k testování novinek, které ve finále ani nemusí být do Windows zahrnuty. Mimo jiné prý i na základě „zpětné vazby“. Čili fakt je ten, že Windows 11 jsou do značné míry projektem, na němž se stále pracuje. Záplatovány jsou jen ty největší problémy a na větších designových změnách se stále dělá. Doufejme tedy, že nám časem Microsoft poskytne i zpětnou vazbu na naši zpětnou vazbu, aby byly „Jedenáctky“ co nejlepší.