Windows 11 moc nejedou, ale výrobce je spokojen

Jak rychle uživatelé přivykají Windows 11? Odpověď se nachází někde mezi „prakticky vůbec“ a „pomalu“, podle toho, na jaká data se zrovna díváte. Ta společnosti AdDuplex ukazují, že Windows 11 už používá 9 % uživatelů. Toto číslo však ostře kontrastuje s údajem jiné společnosti, dle níž je to jen pár desetin procenta.

Jsou to skoro dva měsíce, co Microsoft vydal Windows 11. Čerstvý průzkum AdDuplexu ukazuje tržní podíl 8,9 %, ovšem jiná společnost, Lansweeper, před dvěma týdny vykázala adopci pouhé 0,21 %. Její zástupce Esben Dochy uvedl, že není vyšší „nejspíš kvůli přísným hardwarovým požadavkům či kvůli nedostatku naléhavosti, jelikož Windows 10 budou podporovány až do roku 2025“.

Rozdílný výsledek obou společností je dán rozdílným způsobem sběru dat.

Zatímco Lansweeper sbírá data z 10 milionů počítačů zapojených do firemních i domácích sítí, AdDuplex vychází z dat 60 tisíc počítačů, které mají nainstalovány jeho monitorovací software. Podle Stevea Kleynhanse ze společnosti Gartner nejsou podobné diskrepance s ohledem na rozdílné velikosti vzorků ničím výjimečným.

„Všechna čísla je třeba brát s rezervou,“ říká, aby s úsměvem dodal, že Windows 11 si v prvních dnech po svém vydání ve skutečnosti vedou lépe, než si před šesti lety vedly Windows 10. A i samotný Microsoft je zjevně spokojený, zpětná vazba na Windows 11 je prý vesměs pozitivní, a tak pomalu zrychluje tempo jejich distribuce.

Přesto, data Lansweeper poukazují na to, že zejména ve firmách se Windows 11 zatím příliš neujaly, a to z několika důvodů. Tím prvním je slíbená podpora Windows 10 až do roku 2025, která firmám poskytuje dostatek času pro plánování, a hlavně otestování nového systému. Ve srovnání s Windows 10 jsou navíc Windows 11 méně komplexní, výhod z rychlého přechodu na nový systém tak firmám neplyne tolik.

„Tipuju, že do roku 2023 se přístup firem zásadně nezmění. Dají si načas, ať se mezitím odladí možné problémy,“ odhaduje Kleynhans, kritizující změnu uživatelského rozhraní, které se pojetím blíží víc chytrým telefonům a tabletům.

V nadcházejících letech dle něj Microsoft začne do Windows 11 přidávat zásadnější funkce a zároveň se bude snažit využít možností nových technologií, aby systém co nejvíc odlišil od jeho předchůdce. V současnosti prý trpí z uspěchaného vydání, které chtěl Microsoft dle všeho stihnout ještě před vánočními svátky.

A pak tu jsou už zmiňované hardwarové nároky. Dle společnosti Lansweeper jim vyhovovalo jen 44,4 % ze sledovaných počítačů. Zatímco RAM až takový problém nepředstavují (dostatečné má 91 % PC), asi jen polovina splňuje nároky na Trusted Platform Module. Pokud tedy firmy budou chtít zavést Windows 11, budou muset provést rozsáhlou inventuru počítačového vybavení.

Pokud si nechcete nechat Windows 11 vnutit, nabízíme návod, jak na to. Pokud naopak máte o systém zájem, inspirovat se můžete zde. A dokonce můžete Windows 11 získat zadarmo.