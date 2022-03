Windows 11 nebudou zcela bezpečné, dokud nebude BitLocker pro všechny

Jak říká Microsoft, Windows 11 byly od počátku navrženy s důrazem na bezpečnost. To se mi líbí. Čím méně se musíme jako uživatelé starat o to, že naše citlivá data skončí ve špatných rukách, tím lépe. Ne všichni uživatelé Windows 11 však v současnosti mají ke všem zabezpečovacím funkcím přístup. Přinejmenším pokud jde o automatické šifrování, které se nastavuje defaultně, přihlásí-li se uživatel do počítače skrz Microsoft účet. Jde přitom o žádanou funkci, jelikož udržuje vaše data bezpečně zakódovaná i tehdy, kdy nejsou využívána.

Šifrování dat ve Windows 11 jsme věnovali samostatný článek, v zásadě však platí, že pokud váš počítač s Windows 11 Home nesplňuje podmínky pro to, aby šifrování probíhalo automaticky, musíte si sami najít alternativní způsob ochrany. A vzhledem k tomu, že většina lidí do nastavení počítače příliš nezasahuje, a už vůbec neuvažuje nad šifrováním, můžeme říct, že Windows 11 neposkytují jednoznačnou ochranu všem.

Anketa Jak jste spokojeni se svou firemní sítí Wi-Fi? Splňuje vše, co potřebujeme Asi by chtěla vylepšit, kvalita připojení občas kolísá Naše Wi-Fi je zralá na celkovou modernizaci Wi-Fi vůbec nepoužíváme Zobraz výsledek

Smířit se s tím ale nemusíme. Pravda totiž je, že Microsoft už je dnes v otázce šifrování dat celkem flexibilní. Pokud jste obeznámeni s rozdíly mezi Windows Home a Windows Pro, možná vás napadá, kam mířím – Bit Locker. Nástroj, který je využitelný i na počítačích bez režimu Modern Standby a dokonce i bez TPM, což jsou, jde-li o automatické šifrování, zpravidla ty největší překážky. A jelikož je BitLocker integrován přímo do Windows, technofobové s jeho využitím budou mít menší problém než se softwarem třetích stran.

Za „doinstalaci“ BitLockeru, respektive za upgrade na Windows Pro si však uživatelé Windows Home musejí připlatit zhruba sto dolarů, což není málo. Pokud si tuto částku někdo nemůže dovolit a software typu VeraCrypt je pro něj složitý, musí se obejít bez šifrování. V této svízelné situaci se přitom jistě ocitne řada majitelů notebooků, kteří čelí vyššímu riziku ztráty nebo krádeže svého zařízení. Stačí jeden špatný den a jste bez veškerých osobních dat. Zmocnit se jich, je pro zloděje při absenci šifrování relativně snadné.

Aby Windows 11 skutečně dokázaly poskytnout maximální možnou ochranu všem uživatelům, měl by být BitLocker přístupný i ve verzích Home. Technologie na to připravená je. Co je ale ještě důležitější, že propracovanější nastavení BitLockeru by uživatelům bránilo automatické šifrování vypnout, i kdyby jen nedopatřením.

A jestliže se šéfům Microsoftu nelíbí, že by zpřístupněním BitLockeru přišli o část příjmů, měli by cenu za něj snížit alespoň na stravitelnou míru. Vždyť největší konkurent Microsoftu si za šifrování neúčtuje ani korunu a funkci prezentuje jednoduše a přehledně. Něco na oné applovské mantře „Prostě to funguje“ bude.