Windows 11 si začínají vynucovat zálohování v OneDrivu

Microsoft provedl ve Windows 11 spornou změnu, která vám bere svobodu volby při zálohování ve službě OneDrive. Bez předchozího upozornění nebo vysvětlení při nastavení nového počítače násilně aktivuje funkci automatického zálohování složek pomocí služby OneDrive, aniž by vás požádal o svolení.





Když nastavujete nový počítač se systémem Windows a zároveň jste připojeni k internetu a používáte účet Microsoft, obvykle se na ploše zobrazí služba OneDrive.

Aplikace synchronizuje data ze složek – například obrázky, dokumenty, hudbu a videa – což může být v některých případech užitečné. V horším případě se však může stát, že si Windows nastavíte a okamžitě se setkáte s plochou přeplněnou soubory a složkami. To může jednoho nakrknout.

Dřív jste museli aktivovat automatické zálohování složek výslovně a pokud jste tuto funkci neměli povolenou, Microsoft vás na ni opakovaně upozorňoval. Teď však zřejmě předpokládá, že zálohování ve OneDrive chtějí mít všichni aktivované ve výchozím nastavení, a proto jej bez výjimky zapíná.

Možná si to ani neuvědomíte, dokud nenastavíte nový počítač a najednou opět neuvidíte všechny své staré soubory.

Jak deaktivovat zálohování na OneDrive

Pokud tedy nechcete, aby počítač zálohoval vše, co máte na ploše – nebo v jiných složkách – do služby OneDrive, můžete ji deaktivovat.

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu OneDrive v pravém dolním rohu oznamovací oblasti hlavního panelu. (Pokud ikonu nemůžete najít přímo, možná budete muset pole rozbalit kliknutím na malou šipku). Poté přejděte na ikonu ozubeného kola nastavení a vyberte možnost Nastavení.

V levém postranním panelu klikněte na část Synchronizace a zálohování a poté vyberte možnost Spravovat zálohování. Nyní deaktivujte všechny složky, které nechcete zálohovat do služby OneDrive, a potvrďte změny.

Pokud máte starší verzi služby OneDrive s klasickým rozhraním s kartami, přejděte na kartu Zálohování a klikněte na možnost Spravovat zálohování a poté na možnost Zastavit zálohování. Nastavení budete muset znovu potvrdit.

Pokud nechcete automatické zálohování vůbec používat, můžete případně službu OneDrive úplně odinstalovat. To by bylo nejjednodušší řešení, i když Microsoftu by se to asi moc nelíbilo.